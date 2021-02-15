Президент зазначив, що для України важливо бути представленою на виставці такого рівня.

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною в рамках офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів відвідав Всесвітню виставку «Експо-2020» у Дубаї, де ознайомився з презентацією національного павільйону й експозиції України на виставці.

Читайте такожЗеленський охарактеризував відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні (відео)Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

«Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми - серед найбільших експортерів аграрної продукції у світі і робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн», - наголосив Зеленський.

В українському павільйоні розповіли, що він почне працювати в тестовому режимі на початку серпня 2021 року. Відкриття самої виставки «Експо-2020» у зв'язку з пандемією COVID-19 перенесено на жовтень 2021 року.

Український павільйон загальною площею 2600 кв м (4 поверхи і 15 м у висоту) буде оформлений з використанням української стилістики та орнаменту. На вході в павільйон буде розташовано пшеничне поле у вигляді карти України. Колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю із світлодіодного волокна.

Як зазначила секретар комітету з підготовки та забезпечення участі України в «Експо-2020» Аліна Шишкіна, тема павільйону називається «Смарт Україна: об'єднуючи світ».

«Основна мета - це ребрендинг України як надійної країни-партнера, з якою хочеться працювати, торгувати і яку хочеться побачити на власні очі», - додала вона.

Візит Зеленського в ОАЕ

13 лютого президент і перша леді України прибули в Об’єднані Арабські Емірати, де перебуватимуть з офіційним візитом 14-15 лютого. Ці два дні будуть насичені важливими зустрічами, результатом яких стане поглиблення співпраці між двома країнами та підписання низки документів.

По прильоту Зеленський в інтерв'ю Emirates News Agency охарактеризував двосторонні відносини між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами як досить динамічні.

14 лютого українська делегація під головуванням президента Володимира Зеленського підписала в Об'єднаних Арабських Еміратах меморандуми і контракти на загальну суму від $3 млрд.

Крім того, ОАЕ мають намір збільшити товарооборот та інвестиції в агросектор України в 10 разів - до $2 млрд на рік.

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Автор: Ганна Нагорна