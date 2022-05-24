Президент нагадав, що українські військові ліквідували майже 30 тис. російських солдатів та знищили більш як 200 літаків, тисячі російських танків, бронемашин та іншої техніки, а РФ вже майже витратила боєзапас ракет.

Президент України Володимир Зеленський назвав жалюгідною та неадекватною заяву росіян про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії.

Про це президент заявив у відеозверненні.

Зеленський нагадав, що сьогодні в РФ заявили, що російські військові нібито спеціально пригальмовують наступальні дії.

Він назвав її "абсолютно неадекватною".

"Що ж, після трьох місяців пошуку пояснень, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні вони не придумали нічого краще, ніж стверджувати, буцімто так і планували", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що українські військові ліквідували майже 30 тис. російських солдатів та знищили більш як 200 літаків, тисячі російських танків, бронемашин та іншої техніки, а РФ вже майже витратила боєзапас ракет.

"І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що вони нібито воюють не на повну силу. Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають", - наголосив Зеленський.

Раніше сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що наступ російських військ в Україні "сповільнюється свідомо", щоб уникнути жертв серед мирного населення. Він також в черговий раз цинічно збрехав, заявивши, що російська армія не завдає ударів по цивільній інфраструктурі України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу Збройних сил України, на Донбасі ворог продовжує ведення активних наступальних дій, намагається прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.