Міністр оборони РФ в черговий раз цинічно збрехав, заявивши, що російська армія не завдає ударів по цивільній інфраструктурі України.

Наступ російських військ в Україні "сповільнюється свідомо", щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Таку заяву зробив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу на засіданні Ради міністрів оборони ОДКБ.

За його словами російські війська нібито створюють так звані "гуманітарні коридори "для виходу мирних жителів з "оточених населених пунктів і оголошують режими тиші".

"Безумовно, це уповільнює темпи наступу, але робиться це свідомо, щоб уникнути жертв серед мирного населення", - цинічно сказав Шойгу.

Міністр оборони РФ в черговий раз цинічно збрехав, заявивши, що російська армія не завдає ударів по цивільній інфраструктурі України і вражає військові об'єкти виключно "високоточною зброєю".

Шойгу зазначив, що, попри періодичне уповільнення динаміки бойових дій, Росія продовжуватиме проведення так званої "військової операції" в Україні "до повного виконання всіх завдань".

Раніше про уповільнення темпів російської "військової операції" в Україні заявляв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. На його думку, "операція ця затягнулася".

У березні директор Росгвардіі Віктор Золотов, коментуючи війну в Україні, заявляв, що "не все йде так швидко, як хотілося б".

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що активна фаза російсько-української війни завершиться до кінця поточного року, а ресурсів в Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців.

Як повідомляв УНІАН, Росія ракетними ударами знищує цивільну інфраструктуру в Україні. Так, станом на 19 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України становить майже 97,4 млрд дол. або 2,9 трлн грн.

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