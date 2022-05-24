Російські окупанти накопичили в Ізюмі одне з найбільших військових угрупувань.

В Ізюмі розташовані понад 20 тисяч російських військових, які намагаються наступати на Слов'янськ.

Про це в ефірі українського телемарафону розповів директор департаменту Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"Російські окупанти накопичили в Ізюмі одне з найбільших військових угрупувань. Це більш як 25 БТГ; разом із допоміжними військами це складає більш ніж 20 тисяч озброєних ворогів, які постійно намагаються наступати в напрямку Слов'янська з метою оточити наші війська в зоні бойових дій", - сказав він.

Водночас Стрельник підкреслив ефективний опір ЗСУ.

"Вже більш як місяць окупанти не можуть вийти на адмінкордон між Харківською та Донецькою областями", - додав Стрельник

В місті залишається більш ніж 15 тисяч цивільних, додав чиновник, яких російські окупанти взяли в заручники, захищаючись живим щитом від ЗСУ: "Понад 2 місяці окупанти відмовляють владі у наданні будь-яких гуманітарних коридорів, а також евакуації дітей, жінок, хворих, пенсіонерів".

Війна в Україні: оновлені дані

Станом на 24 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі, зосередившись на оточенні Лисичанська і Сєвєродонецька, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.

Водночас агресор стягнув дивізіон "Іскандерів" до білоруського напрямку.

За прогнозом експертів і військових, окупанти готують великий наступ на півдні; з цією метою посилюють угрупування військ для атак на Запорізькому напрямку.

Крім того, росіяни облаштовують позиції й на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів ЧФ РФ.

Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 150 російських окупантів та дев’ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.

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