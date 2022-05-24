В Ізюмі розташовані понад 20 тисяч російських військових, які намагаються наступати на Слов'янськ.
Про це в ефірі українського телемарафону розповів директор департаменту Ізюмської міської ради Максим Стрельник.
"Російські окупанти накопичили в Ізюмі одне з найбільших військових угрупувань. Це більш як 25 БТГ; разом із допоміжними військами це складає більш ніж 20 тисяч озброєних ворогів, які постійно намагаються наступати в напрямку Слов'янська з метою оточити наші війська в зоні бойових дій", - сказав він.
Водночас Стрельник підкреслив ефективний опір ЗСУ.
"Вже більш як місяць окупанти не можуть вийти на адмінкордон між Харківською та Донецькою областями", - додав Стрельник
В місті залишається більш ніж 15 тисяч цивільних, додав чиновник, яких російські окупанти взяли в заручники, захищаючись живим щитом від ЗСУ: "Понад 2 місяці окупанти відмовляють владі у наданні будь-яких гуманітарних коридорів, а також евакуації дітей, жінок, хворих, пенсіонерів".
Війна в Україні: оновлені дані
Станом на 24 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі, зосередившись на оточенні Лисичанська і Сєвєродонецька, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.
Водночас агресор стягнув дивізіон "Іскандерів" до білоруського напрямку.
За прогнозом експертів і військових, окупанти готують великий наступ на півдні; з цією метою посилюють угрупування військ для атак на Запорізькому напрямку.
Крім того, росіяни облаштовують позиції й на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів ЧФ РФ.
Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 150 російських окупантів та дев’ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.