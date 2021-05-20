Президент України Володимир Зеленський вважає, що Франція і Німеччина дещо послабили свої позиції по відношенню до Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.
За його словами, за останні 6-7 місяців більш-менш стабілізувалася ситуація на Донбасі.
"Ми розуміємо, що ми будемо йти далі в "нормандському форматі". У мене була зустріч з президентом Макроном у відеоформаті з приєднанням канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім час трошки послаблюють свої позиції щодо Росії", - сказав Зеленський.
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