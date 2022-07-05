Китайський лідер пояснив відмову коронавірусними обмеженнями.

Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовився приїхати в Росію на запрошення російського президента Володимира Путіна.

Як повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на власні дипломатичні джерела, відмова була обгрунтована обмеженнями, викликаними коронавірусом.

Дипломатичні джерела в Пекіні повідомили, що під час телефонної розмови з Сі Цзіньпіном 15 червня Путін запросив його відвідати Росію, проте китайський лідер сказав, що "в найближчому майбутньому буде важко" приїхати в РФ.

Путін і Сі Цзіньпін зустрічалися в Пекіні 4 лютого напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте, як зазначає видання, настала черга лідера Китаю відвідати Росію в рамках "дипломатичних церемоній".

Журналісти припускають, що Сі Цзіньпін намагається "стабілізувати не тільки внутрішнє середовище, а й зовнішнє напередодні з'їзду Комуністичної партії", а також уникнути поглиблення конфлікту зі США і Європою, які посилюють тиск на Росію через економічні санкції.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відповів, чи небезпечний зараз Китай як союзник Росії.

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