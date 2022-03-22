В Офісі президента очікують на розмову президента України Володимира Зеленського та глави Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна.
Про це він повідомив у Twitter.
"Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії", - зазначив Єрмак.
Він наголосив, що Китай є одним із наймогутніших світових лідерів.
"І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову президента Зеленського й Сі Цзіньпіна", - додав голова ОП.
Нагадаємо, що раніше Китай окреслив свою позицію щодо війни Росії проти України.
Також повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Китаю виступив проти санкцій стосовно РФ і розширення НАТО на схід.