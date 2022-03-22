У Києві сподіваються, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни.

В Офісі президента очікують на розмову президента України Володимира Зеленського та глави Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна.

Про це він повідомив у Twitter.

"Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що Китай є одним із наймогутніших світових лідерів.

"І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову президента Зеленського й Сі Цзіньпіна", - додав голова ОП.

Нагадаємо, що раніше Китай окреслив свою позицію щодо війни Росії проти України.

Також повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Китаю виступив проти санкцій стосовно РФ і розширення НАТО на схід.

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