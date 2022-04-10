Зеленський змінив офіційний одяг на зручні кофти й штани у стилі мілітарі.

Користувачі соцмережі розібрали лук президента України Володимира Зеленському, у якому він зустрівся з британським прем’єром Борисом Джонсоном у Києві 9 квітня.

Як з’ясував користувач Facebook Андрій Пиндик, весь одяг для Зеленського коштував близько 3,5 тисячі гривень, включно зі взуттям і футболкою.

Під час прогулянки по Хрещатику Зеленський був одягнений у оливкову флісову кофту за 386 гривень, тактичні штани за 1010 гривень, футболку ЗСУ за 200 гривень і був взутий у кросівки Saucony Jazz Camo за 1959 гривень.

З початку повномасштабного вторгнення Зеленський змінив офіційний одяг на зручні кофти й штани у стилі мілітарі європейського та українського виробництва.

Експерти зі стилю звернули увагу, що при цьому український глава утримується від військової форми, щоб не привласнювати заслуги ЗСУ собі.

Бучу після звільнення від російських окупантів Зеленський відвідував у кросівках всього за 50 доларів. Тоді як президент країни-агресорки Володимир Путін виступав перед росіянами на концерті у Лужниках в куртці за 1,5 мільйона рублів.

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