Допомоги не завжди багато, але вона ніколи не зупинялася повністю, запевняє глава РНБО.

Попри проблеми з військовою допомогою від США, потік західної зброї в Україну повністю ніколи не зупинявся. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Щодня на нашій території відбувається розвантаження. Іноді в більшій кількості, іноді в меншій. Але немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги наших партнерів", - розповів він.

Очільник РНБО наголосив, що велика команда - президент, МЗС, посли - працює постійно над тим, щоб ця західна допомога продовжувала надходити.

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"Усі працюють, щоб цей потік, цей струмочок у жодному разі не пересихав", - сказав він.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що уряд Іспанії схвалив передачу Україні ще 20 танків Leopard 2A4. Досі ці машини перебували на консервації, тому потрібен певний час, щоб привести їх до ладу перед відправкою в Україну.

Також ми розповідали, що напередодні відбувся черговий саміт країн-партнерів України у "форматі Рамштайн". Як заявили в Міноборони України, боєприпаси були головною темою зустрічі, і багато країн заявили про нові пакети допомоги, до яких входять боєприпаси різних калібрів, включно зі 155 мм, 152 мм і 105 мм.

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