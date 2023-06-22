Нещодавно у Раді зареєстрували проект постанови про визнання Білорусі державою-агресором.

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Кизима з посади посла в Білорусі, про що йдеться у тексті указу №346/2023 на сайті ОП.

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", - йдеться в указі.

Кизим став послом України в Білорусі ще в лютому 2017 року.

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Українсько-білоруські відносини - головне

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, коли російські танки проривали кордон України з боку Білорусі, українська влада так і не пішла на розірвання дипвідносин з Мінськом.

Натомість рішення обмежувалися викликами білоруського посла й нотами протесту.

Водночас три дні тому, 19 червня, стало відомо про реєстрацію у Верховній Раді проекту постанови про визнання Білорусі державою-агресором. Також група народних депутатів закликає розірвати з країною дипломатичні відносини. Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні.

Сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтримує путінський режим зброєю та розміщенням на території республіки полігонів для мобілізованих з РФ.

При цьому немає ознак формування з боку Білорусі загарбницьких "союзницьких" військ. Лукашенко наразі обмежується гострими випадами у бік країн НАТО й України.

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