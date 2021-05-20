За словами президента, є великий ризик, що США під натиском можуть зняти санкції з "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський розповів, як він ставиться до можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Російської Федерації Володимира Путіна та про можливі ризики від неї для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

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"Щодо ймовірної зустрічі президентів США та РФ. Які ризики я бачу. По-перше, я вважаю, що ця зустріч потрібна, це їм вирішувати, але тим не менш. По-друге, президент Байден знає мою позицію, ми її обговорювали з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, що вони українські питання будуть обговорювати тільки в тому просторі, тій адженді, яку будуть узгоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть порушувати, незважаючи на наші домовленості? Впевнений, що такі ризики є", - сказав він.

За словами президента, є великий ризик, що США під натиском можуть зняти санкції з "Північного потоку-2".

"Я вважаю, що це буде програш США, програш особисто президента Байдена. Я це говорю відкрито. Це буде серйозна геополітична перемога Росії і новий перерозподіл сил і впливу... Мене бентежить ця ситуація", - заявив Зеленський.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Леся Лещенко