Екс-глава МЗС Литви наголошує, що анексія Криму ніколи не буде визнана.

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що указ Путіна про заборону володіти землями в Криму українцям порушує міжнародне законодавство і спрямована безпосередньо проти України.

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«Президент Росії підписав указ, що забороняє іноземцям бути власником землі в Криму. Це ще одне зухвале порушення міжнародного законодавства, спрямоване безпосередньо проти громадян України, і не матиме юридичних наслідків», - наголосив Лінкявічюс.

«Анексія Криму ніколи не буде визнана», - додав він.

Що цьому передувало

З 20 березня в анексованому Криму почав діяти указ президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею на окупованому півострові.

У Міністерстві закордонних справ України цей указ назвали юридично нікчемним. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, заборона володіти землею в більшості районів Криму йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.

За його словами, в найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим.

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Автор: Тамара Отовська