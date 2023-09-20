Тепер гвинтокрил буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Арештований гелікоптер колишнього народного депутата та акціонера банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго передали українським військовим. Тепер він буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ, повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що гелікоптер був арештований у рамках розслідування кримінального провадження ДБР у березні цього року. "Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера", - пояснили у ДБР.

Вертоліт належав одній з юридичних осіб, що підконтрольна Жеваго. Олігарх використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

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Справа Жеваго

Правоохоронці повідомили Жеваго про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу ("легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом"), також підозри повідомлені й низці топ-менеджерів банку.

Також Жеваго засвітився у корупційному скандалі з головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, якого разом з адвокатом Олегом Горецьким затримали, коли останній передавав Князєву хабар від Жеваго.

Тоді правоохоронці повідомили, що загалом йдеться про $2,7 млн (з них $1,8 млн призначалися суддям, $1,1 млн – адвокату за посередництво). За ці гроші Верховний суд мав ухвалити рішення, вигідне Жеваго.

Справа стосується акцій гірничо-збагачувального комбінату, які Жеваго придбав у чотирьох компаній у 2002 році. Згодом компанії хотіли повернути свої акції та подали до суду - у 2022 році апеляційний суд задовольнив їхні вимоги і визнав договір недійсним. Фінальне рішення у справі мав винести Верховний суд.

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