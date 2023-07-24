Голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні Верховний судом "правильного" рішення.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду. В понеділок, 24 липня, за місцем роботи голови ДСА України проводяться обшуки, повідомляють прес-служби НАБУ і САП.

"За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги. Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови", – йдеться в повідомленні НАБУ.

Після викриття у хабарництві колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, за версією слідства, Сальніков продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято.

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"З цього приводу він нібито планув поспілкуватися з головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав і кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався", – стверджують в САП.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, зокрема обшуки за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація дій голови ДСА – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України (підбурювання до надання неправомірної вигоди).

Справа Всеволода Князєва - головне

У травні голову Верховного суду Всеволода Князєва було затримано разом з адвокатом Олегом Горецьким у корупційній справі.

За версією слідства, за хабар в розмірі 2,7 мільйони доларів (з них 1,8 мільйона призначалися для суддів, 1,1 мільйон – адвокату за посередництво) Верховний суд мав ухвалити рішення у справі, яке було б вигідним для власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній, але згодом ці компанії намагалися повернути акції собі. У 2022 році апеляційний суд задовольнив їхні вимоги і визнав договір недійсним, і крапку у справі мав поставити Верховний суд.

Всеволод Князєв був знятий з посади і взятий під варту з можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень. Адвоката Горецького заарештували з альтернативою застави у 80 млн грн.

Замість підозрюваного в корупційному злочині Всеволода Князєва головою Верховного суду було обрано очільника Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслава Кравченка.

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