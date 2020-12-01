Перед судом постануть троє підозрюваних, які пропонували керівництву САП та НАБУ гроші в обмін на закриття справи проти екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів.

Про це повідомляє прес-служба САП.

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Що трапилось?

У червні поточного року «на гарячому» було викрито трьох осіб, які надали 5 млн доларів неправомірної вигоди для подальшої передачі цих коштів керівникові САП.

За ці кошти він мав закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра екології (Миколи Злочевського - УНІАН) у причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ «Реал банк» (підконтрольного на той час злочинній організації за участі посадовців часів президента Януковича) і легалізації цих коштів.

У липні поточного року було повідомлено про підозру самому екс-міністру. Але, оскільки місцеперебування екс-посадовця не було встановлено, про підозру йому повідомили поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та телефоном.

Яка відповідальність передбачена

Дії осіб, які намагалися підкупити керівників СПА та НАБУ, кваліфіковані наступним чином: першому заступнику начальника ГУ ДПС у Києві Миколі Ільяшенку - за ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 КК України; одному із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів Андрію Кічі - за ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України; колишній очільниці одного з департаментів ДФС України Олені Мазуровій, яка є довіреною особою колишнього міністра екології, - за ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України.

На сьогодні досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам.

12 червня було затримано вищезгаданих осіб, які намагалися передати 5 млн доларів хабаря керівництву НАБУ та САП за закриття кримінального провадження за підозрою екс-міністра екології Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ.

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Автор: Дмитро Хилюк