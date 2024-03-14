Керівник Офісу президента України та голова МЗС Угорщини провели телефонну розмову.

Наступного тижня відбудеться двостороння зустріч між представниками урядів України та Угорщини. Про це повідомляється на сайті Офісу президента України (ОП).

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було досягнуто під час телефонної розмови керівника ОП Андрія Єрмака з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

"Сторони обговорили українсько-угорські відносини та шляхи їх подальшого розвитку. У зв'язку з цим керівник Офісу президента й міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що Єрмак і Сіярто наголосили на важливості особистого контакту та висловили сподівання на знаходження взаємовигідних рішень із найскладніших питань двостороннього порядку денного.

"У межах діалогу, що триває, керівник Офісу президента України та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися підтримувати зв'язок на регулярній основі", - підкреслили в ОП.

Відносини України та Угорщини - останні новини

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина грає в дуже небезпечну гру. За його словами, ця країна знає, що таке вторгнення, вона знає, які наслідки має фашистський режим, "і я здивований, що меседжі Будапешта є радикальними щодо України".

При цьому, як сказав глава держави, до повномасштабного нападу РФ Європа була "дуже неоднозначною", однак вторгнення об'єднало її навколо України.

Також УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп "не дасть ні копійки" Україні у разі перемоги на виборах президента США. За словами Орбана, "якщо Америка не дасть грошей, то одні європейці не зможуть фінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться".

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