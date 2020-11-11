Такий тортик є одним із найулюбленіших і найпростіших варіантів десерту.

Сметанник – дуже смачний та ніжний торт, у складі якого, як випливає з назви, обов’язково є сметана.

Видів Сметанників загалом безліч, як і окремих, відмінних один від одного рецептів його приготування. Готується цей смаколик доволі просто. Головне – добре промазати коржі кремом і залишити торт просочуватися на декілька годин.

Класичний двоколірний сметанник

Для тіста

Борошно - 350 г

Яйця - 3 шт.

Цукор - 250 г

Вершкове масло - 150 г

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Сметана - 350 г

Розпушувач - 2 ч. л.

Какао-порошок - 50 г

Для крему

Сметана - 600 г

Цукрова пудра - 150 г

Лимонний сік - 1 ст. л.

Для прикрашання

Горіхи - 100 г

Шоколад - 100 г

Приготування тіста. Збити яйця з цукром до повного розчинення останнього. Продовжуючи збивати, ввести розм'якшене вершкове масло, ванільний цукор та сметану. Збити все до однорідності.

Читайте такожВишуканий торт Естерхазі: як приготувати легендарний десертРозділити рідке тісто на дві рівні частини. У першу додати 200 г просіяного борошна та 1 чайну ложку розпушувача (можна використовувати також погашену оцтом соду). У другу частину – 150 г борошна, 50 г какао й решту розпушувача. Обидві частини ретельно перемішати. Тісто має вийти не рідким і не густим – повинно вільно перемішуватися й розподілятися.

Розкласти тісто по формах, щоб воно рівномірно по них розтеклося. Слід зауважити: чим менший діаметр, тим вищим буде бісквіт, тому найкраще взяти форму діаметром 20-25 см.

Випікати бісквіти у духовці при 180°С впродовж 25-30 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою: якщо, проткнувши корж, паличка залишилася сухою – він пропікся.

Тим часом слід приготувати крем. Для цього охолоджену сметану збити з цукровою пудрою та лимонним соком.

Білий і шоколадний бісквіт розрізати на два коржі. Чергуючи, намастити кожен корж кремом. Верх і боки торта теж змастити кремом й обсипати подрібненими горіхами і шоколадною стружкою. Прибрати Сметанник на 2-3 години у холодильник, щоб гарненько просочився.

Сметанник нашвидкуруч

Для тіста

Сметана - 250 г

Цукор - 1 ст.

Борошно - 1,5 ст.

Сода - 2/3 ч. л.

Яйця - 3 шт.

Ванільний цукор - 0,5 ч. л.

Для крему

Сметана - 350 г

Цукор - 1 ст.

Збити яйця з цукром до розчинення. Додати сметану, соду, ванілін та борошно, добре розмішати, щоб вийшло однорідне тісто без грудочок.

Змастити форму маслом і вилити у неї тісто. Відправити у духовку випікатися при температурі 200°С. Готовність перевіряти зубочисткою.

Для крему збити сметану з цукром.

Готову випічку розрізати на коржі й промазати кремом. Верх прикрасити крихтою з печива, тертим шоколадом або фруктами – як забажається.

Через кілька годин Сметанник просочиться і можна подавати його до столу.

Сметанник на сковороді

Для тіста

Борошно - 3-3,5 ст.

Сметана (10-20% жирності) - 200 г

Цукор - 200 г

Сода - 1 ч. л.

Для крему

Сметана (27% жирності) - 400 мл

Цукор - 1 ст.

Ванілін - 1 г

Змішати сметану, цукор і соду (можна погасити, але не обов'язково). Додати борошно й замісити м'яке, еластичне тісто.

Читайте такожПиріг, тарт та лінива ватрушка: рецепти неймовірної випічки на сметаніРозділити тісто на 8-9 кульок. Розкачати кожну з них у коло потрібного діаметру. Обрізати за допомогою кришки (обрізки підуть на 9-й корж або можна залишити для обсипання).

Акуратно перенести руками тісто на розігріту сковороду. Пекти на сухій млинцевій сковороді, на середньому вогні з двох боків. Сильно засмажувати не треба.

Для крему збити сметану з цукром (або цукровою пудрою), за бажанням можна додати ванілін або ванільний цукор.

Добре змастити всі коржі кремом, верх торта і боки.

Для обсипання можна взяти печиво, натерти його на тертці. Або можна використати обрізки від коржів, обсмажені на сковороді та подрібнені. Можна додати горіхи.

Прибрати тортик у холодильник, ідеально буде залишити його там на ніч.

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Автор: УНІАН