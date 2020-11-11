Сметанник – дуже смачний та ніжний торт, у складі якого, як випливає з назви, обов’язково є сметана.
Видів Сметанників загалом безліч, як і окремих, відмінних один від одного рецептів його приготування. Готується цей смаколик доволі просто. Головне – добре промазати коржі кремом і залишити торт просочуватися на декілька годин.
Класичний двоколірний сметанник
Для тіста
- Борошно - 350 г
- Яйця - 3 шт.
- Цукор - 250 г
- Вершкове масло - 150 г
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Сметана - 350 г
- Розпушувач - 2 ч. л.
- Какао-порошок - 50 г
Для крему
- Сметана - 600 г
- Цукрова пудра - 150 г
- Лимонний сік - 1 ст. л.
Для прикрашання
- Горіхи - 100 г
- Шоколад - 100 г
Приготування тіста. Збити яйця з цукром до повного розчинення останнього. Продовжуючи збивати, ввести розм'якшене вершкове масло, ванільний цукор та сметану. Збити все до однорідності.
Читайте такожВишуканий торт Естерхазі: як приготувати легендарний десертРозділити рідке тісто на дві рівні частини. У першу додати 200 г просіяного борошна та 1 чайну ложку розпушувача (можна використовувати також погашену оцтом соду). У другу частину – 150 г борошна, 50 г какао й решту розпушувача. Обидві частини ретельно перемішати. Тісто має вийти не рідким і не густим – повинно вільно перемішуватися й розподілятися.
Розкласти тісто по формах, щоб воно рівномірно по них розтеклося. Слід зауважити: чим менший діаметр, тим вищим буде бісквіт, тому найкраще взяти форму діаметром 20-25 см.
Випікати бісквіти у духовці при 180°С впродовж 25-30 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою: якщо, проткнувши корж, паличка залишилася сухою – він пропікся.
Тим часом слід приготувати крем. Для цього охолоджену сметану збити з цукровою пудрою та лимонним соком.
Білий і шоколадний бісквіт розрізати на два коржі. Чергуючи, намастити кожен корж кремом. Верх і боки торта теж змастити кремом й обсипати подрібненими горіхами і шоколадною стружкою. Прибрати Сметанник на 2-3 години у холодильник, щоб гарненько просочився.
Сметанник нашвидкуруч
Для тіста
- Сметана - 250 г
- Цукор - 1 ст.
- Борошно - 1,5 ст.
- Сода - 2/3 ч. л.
- Яйця - 3 шт.
- Ванільний цукор - 0,5 ч. л.
Для крему
- Сметана - 350 г
- Цукор - 1 ст.
Збити яйця з цукром до розчинення. Додати сметану, соду, ванілін та борошно, добре розмішати, щоб вийшло однорідне тісто без грудочок.
Змастити форму маслом і вилити у неї тісто. Відправити у духовку випікатися при температурі 200°С. Готовність перевіряти зубочисткою.
Для крему збити сметану з цукром.
Готову випічку розрізати на коржі й промазати кремом. Верх прикрасити крихтою з печива, тертим шоколадом або фруктами – як забажається.
Через кілька годин Сметанник просочиться і можна подавати його до столу.
Сметанник на сковороді
Для тіста
- Борошно - 3-3,5 ст.
- Сметана (10-20% жирності) - 200 г
- Цукор - 200 г
- Сода - 1 ч. л.
Для крему
- Сметана (27% жирності) - 400 мл
- Цукор - 1 ст.
- Ванілін - 1 г
Змішати сметану, цукор і соду (можна погасити, але не обов'язково). Додати борошно й замісити м'яке, еластичне тісто.
Читайте такожПиріг, тарт та лінива ватрушка: рецепти неймовірної випічки на сметаніРозділити тісто на 8-9 кульок. Розкачати кожну з них у коло потрібного діаметру. Обрізати за допомогою кришки (обрізки підуть на 9-й корж або можна залишити для обсипання).
Акуратно перенести руками тісто на розігріту сковороду. Пекти на сухій млинцевій сковороді, на середньому вогні з двох боків. Сильно засмажувати не треба.
Для крему збити сметану з цукром (або цукровою пудрою), за бажанням можна додати ванілін або ванільний цукор.
Добре змастити всі коржі кремом, верх торта і боки.
Для обсипання можна взяти печиво, натерти його на тертці. Або можна використати обрізки від коржів, обсмажені на сковороді та подрібнені. Можна додати горіхи.
Прибрати тортик у холодильник, ідеально буде залишити його там на ніч.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Вишуканий салат з ананасом: як приготувати смачну страву
- Гарячі бутерброди: рецепти простого і ситного сніданку
- Смак, знайомий із дитинства: як приготувати смачне тістечко Картопля
- Ніжно-ароматні сирні кекси: як приготувати смачну випічку
- Ідеальний білий бісквіт: як приготувати пишну випічку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram