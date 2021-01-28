Це неймовірно молочний смаколик, коржі для котрого готуються на згущеному молоці.

Торт "Молочна дівчина" – дуже смачний, повітряний, просто тане в роті. Його назва звучить незвично й викликає нерозуміння. Річ у тім, що рецепт зародився у Німеччині, а коржі для торта готуються на основі згущеного молока Milch Mädchen, що в перекладі означає "м олочна дівчина".

Торт "Молочна дівчина"

Для тіста

Згущене молоко - 380 г

Яйця курячі - 2 шт.

Борошно - 160 г

Розпушувач - 1 ч. л.

Ванілін - на кінчику ножа

Для крему

Вершковий сир - 300 г

Вершки 33-35% - 400 г

Цукрова пудра - 70 г

Для прикрашання

Малина (за бажанням)

Білий шоколад

Насамперед увімкнути духовку, щоб нагрілася до 180°С.

Приготування тіста. Розбити яйця в миску. Вилити до них банку згущеного молока. Додати ванілін і збити все міксером.

Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертПросіяти в окрему миску борошно з розпушувачем.

Всипати половину борошна в яєчно-молочну масу, збити на низьких оборотах. Те ж саме зробити з другою частиною борошна. Готове тісто для коржів за консистенцією буде, як густа сметана.

Для формування коржів можна використовувати кондитерське рознімне кільце. А випікати їх зручно на силіконовому килимку. Якщо його нема, то підійде пергаментний папір. Викласти по 2 ложки тіста всередині кільця, потім його прибрати.

Відправити деко у розігріту духовку. Для випічки коржів досить буквально 5 хвилин. Щойно вони підрум’яняться, вийняти деко й зняти з нього килимок із коржами. Спекти таким чином усі коржі.

Приготування крему. Вершковий сир викласти в миску. Всипати цукрову пудру й збити.

Вилити в іншу ємність добре охолоджені вершки, збити до стану крему. Перекласти збиті вершки у вершковий сир і збивати до об'єднання.

Збираємо торт. На тарілку або іншу підставку викласти краплю крему, щоб нижній шар не "їздив" по ній. Щедро промазати коржі кремом. Обмазати ним зверху та по боках. Відправити торт у холодильник, щоб коржі просочилися кремом.

Діставши торт, викласти на верхній шар залишки крему (якщо вони є) й вирівняти його з усіх боків. Прикрасити торт натертим білим шоколадом та малиною.

Торт "Молочна дівчина" з йогуртовим кремом

Для тіста

Пшеничне борошно - 160 г

Згущене молоко - 400 г

Яйця - 2 шт.

Розпушувач - 8 г

Для крему

Вершки жирні - 500 мл

Варене згущене молоко - 1 ст. л.

Йогурт - 200 мл

Цукрова пудра - за смаком

Приготування коржів. У чашу для замішування тіста вбити яйця і влити згущене молоко, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати до однорідності.

Випікати краще на силіконовому килимку або на спеціальному папері. Намалювати на них кола потрібного діаметра або для формування коржів можна використовувати кондитерське кільце. Для одного коржа вистачає двох столових ложок тіста.

Випікати коржі при 180°С упродовж 9 хвилин, коржі повинні трохи зарум'янитися.

Зняти гарячі коржі з паперу чи силіконового килимка. Верх у коржів липкий, тому коржі один на одного не складати, а просто розкласти поруч.

Приготування крему. У холодні жирні вершки додати варене згущене молоко і збити до щільних піків. До збитих вершкам додати йогурт та цукрову пудру, перемішати все до однорідного стану.

Зібрати торт, змащуючи коржі між собою кремом. Вирівняти його залишками крему і присипати кокосовою стружкою. Залишити просочитися на кілька годин, а краще на ніч.

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Автор: УНІАН