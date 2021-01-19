Трубочки із листкового тіста з білковим кремом – чудові ласощі, родом із дитинства. Їх люблять як діти, так і дорослі. Адже хрустке тісто у поєднанні із повітряним кремом – це просто неймовірно смачно!
Листкові трубочки з білковим кремом
- Листкове тісто - 2 кг
Для обмазування
- Яєчні жовтки - 1 шт.
Для крему
- Яєчні білки - 4 шт.
- Цукрова пудра - 200 г
- Лимонний сік - 0,5 ч. л.
Для приготування трубочок, якщо немає спеціальних конусів для випікання, можна зробити заготовки із фольги. Для цього треба скрутити із фольгу конуси-пакетики.
Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертВзяти готове листкове тісто, нарізати його смужками, змастити збитим білком.
Намотати тісто по спіралі внапуск. Зверху змастити його збитим жовтком, але можна і не змащувати.
Розігріти духовку до 200°С.
Викласти на деко ріжки. Коли тісто зарум'яниться, вимкнути верхній підігрів, залишивши тільки нижній. Дати остаточно підрум'янитися й витягнути з духовки.
Повністю остудити і тільки потім зняти з формочки. Знімати дуже акуратно, адже вони тендітні.
Приготування безе. 3 білки збити з цукровою пудрою та лимонним соком до стійких піків.
За допомогою кондитерського шприца ввести безе всередину ріжка. За бажанням посипати трубочки цукровою пудрою.
Листкові трубочки з білковим кремом
- Листкове тісто - 500 г
- Вершкове масло - 1 ст. л.
- Цукор - 1 ст.
- Ванілін - дрібка
- Вода - 5 ст. л.
- Білок - 3 шт.
- Сіль - дрібка
- Лимонна кислота - дрібка
Тісто розкачати і розрізати на тонкі (два-три сантиметри) смужки. Розігріти духовку до 200°С.
Спеціальні конуси ретельно змастити розтопленим вершковим маслом, накрутити на них стрічки з тіста. Якщо таких конусів немає, то можна зробити їх самостійно з картону або фольги. Викласти загорнуті конуси на деко, застелене пергаментом.
Випікати трубочки 15 хвилин. Готові конуси дістати з духовки й остудити. Потім акуратно зняти його з конусів.
Приготування карамелі для крему. Влити воду в сотейник або каструльку, всипати цукор, ванілін та варити, поки карамель не набуде жовтуватого відтінку.
Приготування крему. Відокремити білки від жовтків. Покласти їх у посуд з високими бортиками, оскільки вони значно збільшитися в обсязі, й збити в міцну піну, додавши трохи солі. Чим холоднішими будуть білки, тим краще і швидше вони зіб'ються.
У білкову масу тонкою цівкою додати отриману гарячу солодку патоку, при цьому не припиняючи збивати білки. Теплу й м'яку начинку помістити в кондитерський мішок або звичайний пакет і наповнити кремом трубочки з тіста.
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