З кабачків можна готувати не тільки оладки.

Не знаєте, що приготувати з кабачків? Спробуйте голубці! Це - справжня смакота, яка не залишить байдужими навіть дітей і вередунів.

Як смачно приготувати кабачки, читайте на УНІАН.

Голубці з кабачків на сковороді

Голубці з кабачків виходять навіть смачніше, ніж звичайні голубці з капусти. Для приготування вам знадобляться:

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2-3 молодих кабачка,

близько 250 грамів фаршу,

0,5 склянки рису,

1 цибулина і сіль з перцем за смаком.

Для заливки візьміть 2 столові ложки томатної пасти і стільки ж сметани, 0,5 склянки води і спеції за смаком.

Промийте кабачки і наріжте їх тонкими слайсами, широкі й рівні слайси потрібно залишити для фарширування, а тонкі або порвані варто залишити для начинки. Смужки кабачків, які підійдуть для скручування, потрібно пересипати сіллю, укласти їх один на одного і залишити в друшляку, щоб з них стік сік.

Начинка для голубців з кабачків готується дуже просто. У фарш потрібно додати дрібно порізану цибулю і сіль з перцем. Туди ж додавайте промитий рис і добре вимішайте отриману суміш. Потім варто дрібно нарізати ті шматочки і слайси кабачків, які не підійдуть для фарширування. Їх також потрібно додати до фаршу.

Залишилося зробити голубці - викладайте слайси на плоску поверхню. На край кабачків потрібно помістити трохи начинки і просто скрутити слайс у вигляді рулетика. Їх перекладайте в сковороду, обов'язково потрібно класти рулетики "швом" донизу.

Після цього ставте пательню на вогонь, змащувати дно маслом не обов'язково, кабачки і фарш дадуть достатньо рідини. Поки голубці починають тушкуватися, зробіть заливку. Змішайте сметану з томатною пастою і водою, а також додайте спеції. Отриману заливку потрібно вилити на голубці. Потім накривайте сковороду кришкою і тушкуйте голубці близько 40 хвилин на маленькому вогні. Після цього потрібно вимкнути вогонь і залишити кабачкові голубці протомитися під кришкою ще на 10 хвилин.

Готові голубці посипайте зеленню і подавайте до столу.

Голубці з кабачків з фаршем в духовці

Рецепт голубців з кабачків в духовці дуже схожий з рецептом такої ж смакоти на сковорідці. Єдина різниця - рулетики з фаршем потрібно укладати в форму для запікання, після чого томити їх в духовці близько 35 хвилин при 180 градусах під фольгою або кришкою. Потім їх потрібно довести до готовності, пропікаючи без кришки і фольги ще близько 20 хвилин. Голубці з кабачків в духовці виходять дуже смачними.

До речі, аналогічним методом готуються і голубці з кабачків в мультиварці. Важливо лише вибрати правильний режим. Відмінно підійде "тушкування".

Ліниві голубці з кабачків

Якщо ви не хочете "морочитися" зі слайсами і рулетиками, рецепт ледачих голубців з кабачка вам точно сподобається. Для приготування візьміть:

500 гр. фаршу,

400 гр. капусти,

200 гр. кабачків,

150 гр. рису,

2 цибулини,

2 моркви,

70 гр. томатної пасти,

150 гр. сметана,

сіль і перець за смаком.

Наріжте цибулю, натріть моркву і почніть їх пасерувати на сковороді з невеликою кількістю соняшникової олії. Потім наріжте капусту і залийте її окропом на 10 хвилин. Після цього капусту потрібно віджати і додати до неї нарізані кабачки, відварений рис і яйце з половиною пасерованої суміші з цибулі і моркви. Потім туди ж додайте фарш і сіль з перцем, все це потрібно добре перемішати.

Потім приготуйте заливку: змішайте томатну пасту і сметану з 300 гр. води, додайте сіль. З суміші фаршу з кабачками і капустою сформуйте "голубці" - невеликі котлетки однакового розміру. Далі покладіть їх у форму для запікання, засипте залишком пасерованої суміші з цибулі та моркви, і залийте водою з пастою і сметаною. Накрийте форму фольгою і відправте голубці запікатися в духовці при температурі 190 градусів на 45 хвилин. Після цього страва готова до подачі на стіл, смакота з кабачків вас приємно здивує!

Овочеві голубці з кабачками

Якщо ви любите голубці, але не хочете додавати в них фарш, цей рецепт вам відмінно підійде. Для приготування візьміть:

1 молоду капусту,

1 склянку рису,

2-3 кабачки,

1 моркву,

1 солодкий перець,

2 цибулини,

1 склянку томатного соусу,

лавровий лист, сіль і перець за смаком.

Зніміть з капусти верхні листки, виріжіть качан. Проваріть капусту близько 30 хвилин, а в цей час відваріть рис, начистіть і наріжте всі інші овочі. Почніть обсмажувати цибулю, додайте моркву, а потім кабачки і солодкий перець, просмажте все це, потім додайте до овочів рис.

Капусту потрібно остудити і розібрати на листя, з яких виріжте потовщену частину. Приступайте до загортання голубців. На широку частину листя викладайте близько однієї столової ложки начинки і щільно загортайте. Потім викладайте голубці в каструлю з товстим дном, заливайте їх двома склянками окропу і тушкуйте на слабкому вогні близько 30 хвилин. Після цього овочеві голубці з кабачка потрібно залити розведеним водою томатним соусом і протушкувати все це ще близько 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, коли солити і як заправляти салат.

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