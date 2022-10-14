Не знаєте, що приготувати з кабачків? Спробуйте голубці! Це - справжня смакота, яка не залишить байдужими навіть дітей і вередунів.
Як смачно приготувати кабачки, читайте на УНІАН.
- Голубці з кабачків на сковороді
- Голубці з кабачків з фаршем в духовці
- Ліниві голубці з кабачків
- Овочеві голубці з кабачками
Голубці з кабачків на сковороді
Голубці з кабачків виходять навіть смачніше, ніж звичайні голубці з капусти. Для приготування вам знадобляться:
- 2-3 молодих кабачка,
- близько 250 грамів фаршу,
- 0,5 склянки рису,
- 1 цибулина і сіль з перцем за смаком.
Для заливки візьміть 2 столові ложки томатної пасти і стільки ж сметани, 0,5 склянки води і спеції за смаком.
Промийте кабачки і наріжте їх тонкими слайсами, широкі й рівні слайси потрібно залишити для фарширування, а тонкі або порвані варто залишити для начинки. Смужки кабачків, які підійдуть для скручування, потрібно пересипати сіллю, укласти їх один на одного і залишити в друшляку, щоб з них стік сік.
Начинка для голубців з кабачків готується дуже просто. У фарш потрібно додати дрібно порізану цибулю і сіль з перцем. Туди ж додавайте промитий рис і добре вимішайте отриману суміш. Потім варто дрібно нарізати ті шматочки і слайси кабачків, які не підійдуть для фарширування. Їх також потрібно додати до фаршу.
Залишилося зробити голубці - викладайте слайси на плоску поверхню. На край кабачків потрібно помістити трохи начинки і просто скрутити слайс у вигляді рулетика. Їх перекладайте в сковороду, обов'язково потрібно класти рулетики "швом" донизу.
Після цього ставте пательню на вогонь, змащувати дно маслом не обов'язково, кабачки і фарш дадуть достатньо рідини. Поки голубці починають тушкуватися, зробіть заливку. Змішайте сметану з томатною пастою і водою, а також додайте спеції. Отриману заливку потрібно вилити на голубці. Потім накривайте сковороду кришкою і тушкуйте голубці близько 40 хвилин на маленькому вогні. Після цього потрібно вимкнути вогонь і залишити кабачкові голубці протомитися під кришкою ще на 10 хвилин.
Готові голубці посипайте зеленню і подавайте до столу.
Голубці з кабачків з фаршем в духовці
Рецепт голубців з кабачків в духовці дуже схожий з рецептом такої ж смакоти на сковорідці. Єдина різниця - рулетики з фаршем потрібно укладати в форму для запікання, після чого томити їх в духовці близько 35 хвилин при 180 градусах під фольгою або кришкою. Потім їх потрібно довести до готовності, пропікаючи без кришки і фольги ще близько 20 хвилин. Голубці з кабачків в духовці виходять дуже смачними.
До речі, аналогічним методом готуються і голубці з кабачків в мультиварці. Важливо лише вибрати правильний режим. Відмінно підійде "тушкування".
Ліниві голубці з кабачків
Якщо ви не хочете "морочитися" зі слайсами і рулетиками, рецепт ледачих голубців з кабачка вам точно сподобається. Для приготування візьміть:
- 500 гр. фаршу,
- 400 гр. капусти,
- 200 гр. кабачків,
- 150 гр. рису,
- 2 цибулини,
- 2 моркви,
- 70 гр. томатної пасти,
- 150 гр. сметана,
- сіль і перець за смаком.
Наріжте цибулю, натріть моркву і почніть їх пасерувати на сковороді з невеликою кількістю соняшникової олії. Потім наріжте капусту і залийте її окропом на 10 хвилин. Після цього капусту потрібно віджати і додати до неї нарізані кабачки, відварений рис і яйце з половиною пасерованої суміші з цибулі і моркви. Потім туди ж додайте фарш і сіль з перцем, все це потрібно добре перемішати.
Потім приготуйте заливку: змішайте томатну пасту і сметану з 300 гр. води, додайте сіль. З суміші фаршу з кабачками і капустою сформуйте "голубці" - невеликі котлетки однакового розміру. Далі покладіть їх у форму для запікання, засипте залишком пасерованої суміші з цибулі та моркви, і залийте водою з пастою і сметаною. Накрийте форму фольгою і відправте голубці запікатися в духовці при температурі 190 градусів на 45 хвилин. Після цього страва готова до подачі на стіл, смакота з кабачків вас приємно здивує!
Овочеві голубці з кабачками
Якщо ви любите голубці, але не хочете додавати в них фарш, цей рецепт вам відмінно підійде. Для приготування візьміть:
- 1 молоду капусту,
- 1 склянку рису,
- 2-3 кабачки,
- 1 моркву,
- 1 солодкий перець,
- 2 цибулини,
- 1 склянку томатного соусу,
- лавровий лист, сіль і перець за смаком.
Зніміть з капусти верхні листки, виріжіть качан. Проваріть капусту близько 30 хвилин, а в цей час відваріть рис, начистіть і наріжте всі інші овочі. Почніть обсмажувати цибулю, додайте моркву, а потім кабачки і солодкий перець, просмажте все це, потім додайте до овочів рис.
Капусту потрібно остудити і розібрати на листя, з яких виріжте потовщену частину. Приступайте до загортання голубців. На широку частину листя викладайте близько однієї столової ложки начинки і щільно загортайте. Потім викладайте голубці в каструлю з товстим дном, заливайте їх двома склянками окропу і тушкуйте на слабкому вогні близько 30 хвилин. Після цього овочеві голубці з кабачка потрібно залити розведеним водою томатним соусом і протушкувати все це ще близько 20 хвилин.
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