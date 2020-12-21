Такий салатик має оригінальний вигляд, до того ж він дуже смачний.

Салат "Грибна поляна" – популярний і неймовірно смачний. Він буде чудовою альтернативою звичним салатам на Новий рік, адже притягує погляди гостей і сам уже створює атмосферу свята на новорічному столі.

Салат "Грибна поляна" зі свининою

Печериці мариновані - 120 г

Свинина - 200 г

Петрушка - 1 пучок

Сир твердий - 100 г

Картопля - 2 шт.

Яйця - 2 шт.

Майонез - за смаком

Сіль, перець - за смаком

Лавровий лист - 1 шт.

Свинину помістити в каструлю й залити водою, додати сіль, перець горошком та лавровий лист. Коли закипить, зняти піну, зменшити вогонь і варити м'ясо до готовності.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравВ окремій каструльці зварити картоплю в мундирі, а також яйця.

У форму викласти печериці капелюшками вниз. Нарізати петрушку, викласти її шаром на печериці. Яйця натерти на тертці, викласти на петрушку й точково нанести майонез. За допомогою ложки акуратно майонез розрівняти.

Натерти на тертці картоплю, викласти її поверх яєць і трохи посолити. Також змастити майонезом. Свинину остудити й нарізати кубиками.

М'ясо викласти на картоплю, змастити майонезом. Останнім шаром натерти твердий сир.

Форму накрити блюдом для сервірування салату й перевернути. Зняти форму. Прикрасити тарілку з салатом зеленню і подати до столу.

Салат "Грибна поляна" з корейською морквою

Мариновані печериці - 170 г

Корейська морква - 170 г

Картопля - 3-4 шт.

Куряче філе - 200 г

Яйце - 4 шт.

Твердий сир - 100 г

Майонез - 100 г

Сіль - за смаком

Кріп, зелена цибуля, листя салату

Відварити куряче філе у підсоленій воді, а потім нарізати невеликим кубиком.

У глибоку і рівну форму викласти печериці шапочками вниз. Викладати їх щільно один до одного.

Кріп і зелену цибулю вимити, струсити зайву вологу й дрібно нарізати. Рясно посипати зеленню гриби.

Картоплю відварити "в мундирі", очистити і натерти на середній тертці. Викласти наступним шаром, рівномірно розподіляючи по поверхні.

Посолити за смаком, потім викласти 1-2 ст. л. майонезу і розрівняти.

Викласти корейську моркву. Поверх викласти куряче філе. Зверху посипати натертим твердим сиром і змастити майонезом.

Відварити круто яйця, очистити від шкаралупи, натерти на дрібній тертці. Яйця викласти заключним шаром. Верх змастити майонезом і залишити салат у формі на кілька годин у прохолодному місці, а потім викласти на блюдо.

Вистелити блюдо для подачі листям салату, потім на нього перевернути форму з салатом. Верх трішки присипати подрібненим кропом.

Салат "Грибна поляна" з опеньками

Куряча грудка (відварена) - 1 шт.

Мариновані опеньки - 200 г

Огірки мариновані - 2-3 шт.

Морква (варена) - 1 шт.

Куряче яйце (варене) - 1 шт.

Картопля (відварена) - 2 бульби

Ріпчасту цибулю - 1 головка

Кухонна сіль - за смаком

Кріп (свіжий) - 1 пучок

Майонез оливковий - за смаком

Курку та овочі попередньо відварити у солоній воді до готовності.

Викласти у глибоку миску картоплю, розподіливши основним шаром на дні. Злегка приправити майонезом.

Далі викласти нарізані дрібними кубиками мариновані огірочки. Потім – нашатковану кубиками ріпчасту цибулю, і трохи майонезу.

Викласти нарізану дрібними кубиками моркву. Змастити майонезом.

Курячу грудинку нарізати довільними шматочками. Розподілити її рясним шаром поверх морквяного шару. Далі майонезний шар. Потім – легкий шар тертого курячого яйця.

Свіжий кріп подрібнити ножем. Розподілити навколо яєчного шару кільцем.

Мариновані опеньки "висадити" на галявину фінішним шаром. Можна додатково прикрасити салат за власним бажанням.

Салат "Грибна поляна" з шинкою

Консервовані шампіньйони - 300 г

Шинка (найкраще куряча) - 200 г

Твердий сир - 100 г

Курячі яйця - 4 шт.

Картопля - 200 г

Морква - 200 г

Зелень - 100 г

Майонез - 380 г

Сіль - 1 ч. л.

Відварити у підсоленій воді яйця, картоплю та моркву, охолодити. Викласти їх у глибоку миску першим шаром шапочками вниз.

Читайте такожДивовижні ласощі на Новий рік: найкращі рецепти десертів на святкуванняНарізати дрібно зелень. Засипати нею мариновані печериці й вирівняти шар. На шар зелені нанести майонез.

Очистити варені яйця і нарізати їх дрібними кубиками за допомогою сіточки. Викласти їх у форму і також вирівняти шар. Зверху нанести майонез.

Наступним шаром йде твердий сир, натертий його на великій тертці. Покрити його майонезом.

Курячу шинку нарізати дрібними кубиками. Викласти у форму шар шинки. Зверху покрити майонезом.

Варену моркву натерти на великій тертці. Викласти її поверх шинки з майонезом. Нанести на моркву майонез.

Далі викласти натерту на великій тертці варену картоплю. Акуратно утрамбовувати салат. можна змастити картоплю майонезом.

Тепер потрібно салат перевернути, щоб грибна поляна виявилася зверху. Для цього накрити форму з салатом плоским блюдом і перевернути.

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Автор: УНІАН