Курка добре поєднується з овочами, зеленню і грибами.

Курка - це дієтичне і недороге м'ясо, що відоме ніжним смаком і приємною структурою. Це дуже популярний інгредієнт святкових новорічних салатів. На відміну від яловичини і свинини куряче м'ясо не має свого сильного смаку, що дозволяє поєднувати його з різними соусами і майже будь-якими продуктами. Курячі салати дуже ситні і низькокалорійні.

Салат з куркою, пекінською капустою і ананасами

Пекінська капуста - половина качана.

Куряче філе - 400 г.

Помідори - 2 шт.

Ананас - 200 г.

Сир моцарелла або бринза - 150 г.

Сухарики з білого хліба - 150 г.

Заправка "Цезар".

Курку нарізати середніми шматочками, посолити і поперчити, обсмажити на сковороді з рослинною олією поки не випарується вся рідина. Капусту помити, обсушити і нарізати листя квадратами. Ананас нарізати на шматочки, сир нарізати невеликими пластинами. Помідор порізати невеликими шматочками. Змішати в мисці пекінську капусту, м'ясо, сир, ананас і помідори, заправити соусом "Цезар". Перед подачею на стіл додати сухарики.

Салат з куркою, кукурудзою і чорносливом

Яйця курячі - 4 шт.

Куряче філе - 200 г.

Капуста пекінська - 7 листків.

Чорнослив - 100 г.

Сир твердий - 100 г.

Кукурудза консервована - 180 г.

Часник - 2 зубчики.

Часник сушений - 1 щіпка.

Майонез - 3 ст. л.

Яйця зварити круто і нарізати кубиком. Курку зварити і нарізати. Листя капусти подрібнити, чорнослив нарізати соломкою. Сир натерти на крупній тертці. Змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу, гранульований часник і дрібно нарізаний свіжий часник. Заправити салат майонезом.

Салат з куркою і апельсинами

Салат-латук - 4 шт.

Куряче філе - 200 г.

Апельсини - 1 шт.

Фета - 50 р.

Сіль, перець мелений.

Оливкова олія - 2 ст. л.

Бальзамічний оцет за смаком.

Куряче філе обсмажити з двох сторін на рослинній олії до готовності. Листя салату вимити і обсушити. Апельсинові часточки очистити від плівки і білих ниток. Куряче м'ясо нарізати тонкими скибочками. Викласти в миску листя салату, додати скибочки апельсина, курки і розкришену фету. Заправити салат оливковою олією і бальзамічним оцтом.

Салат з куркою, гранатом і горіхами

Куряча грудка - 300 г.

Картопля - 3-4 шт.

Морква - 3 шт.

Яйця - 3 шт.

Гранат - 1 шт.

Сметана - 150 г.

Майонез - 150 г.

Сир твердий - 100 г.

Волоські горіхи - 50 г.

Картоплю, курку, моркву і яйця відварити до готовності. Приготувати соус зі змішаних порівну сметани і майонезу. Нарізати всі інгредієнти однаковими кубиками. Сир натерти на тертці. Викласти салат шарами: картопля, морква, картопля, курка, сир, волоські горіхи, курка, яйця. Кожен шар крім горіхів змащувати соусом. Зверху викласти на салат зерна граната.

Читайте також інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова