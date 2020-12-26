Салати з куркою на Новий Рік 2021 / фото ua.depositphotos.com

Курка - це дієтичне і недороге м'ясо, що відоме ніжним смаком і приємною структурою. Це дуже популярний інгредієнт святкових новорічних салатів. На відміну від яловичини і свинини куряче м'ясо не має свого сильного смаку, що дозволяє поєднувати його з різними соусами і майже будь-якими продуктами. Курячі салати дуже ситні і низькокалорійні.

Салат з куркою, пекінською капустою і ананасами

  • Пекінська капуста - половина качана.
  • Куряче філе - 400 г.
  • Помідори - 2 шт.
  • Ананас - 200 г.
  • Сир моцарелла або бринза - 150 г.
  • Сухарики з білого хліба - 150 г.
  • Заправка "Цезар".

Курку нарізати середніми шматочками, посолити і поперчити, обсмажити на сковороді з рослинною олією поки не випарується вся рідина. Капусту помити, обсушити і нарізати листя квадратами. Ананас нарізати на шматочки, сир нарізати невеликими пластинами. Помідор порізати невеликими шматочками. Змішати в мисці пекінську капусту, м'ясо, сир, ананас і помідори, заправити соусом "Цезар". Перед подачею на стіл додати сухарики.

Салат з куркою, кукурудзою і чорносливом

Салат з куркою і чорносливом / фото ua.depositphotos.com
  • Яйця курячі - 4 шт.
  • Куряче філе - 200 г.
  • Капуста пекінська - 7 листків.
  • Чорнослив - 100 г.
  • Сир твердий - 100 г.
  • Кукурудза консервована - 180 г.
  • Часник - 2 зубчики.
  • Часник сушений - 1 щіпка.
  • Майонез - 3 ст. л.

Яйця зварити круто і нарізати кубиком. Курку зварити і нарізати. Листя капусти подрібнити, чорнослив нарізати соломкою. Сир натерти на крупній тертці. Змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу, гранульований часник і дрібно нарізаний свіжий часник. Заправити салат майонезом.

Салат з куркою і апельсинами

  • Салат-латук - 4 шт.
  • Куряче філе - 200 г.
  • Апельсини - 1 шт.
  • Фета - 50 р.
  • Сіль, перець мелений.
  • Оливкова олія - 2 ст. л.
  • Бальзамічний оцет за смаком.

Куряче філе обсмажити з двох сторін на рослинній олії до готовності. Листя салату вимити і обсушити. Апельсинові часточки очистити від плівки і білих ниток. Куряче м'ясо нарізати тонкими скибочками. Викласти в миску листя салату, додати скибочки апельсина, курки і розкришену фету. Заправити салат оливковою олією і бальзамічним оцтом.

Салат з куркою, гранатом і горіхами

Салат з куркою і гранатом шаруватий / фото ua.depositphotos.com
  • Куряча грудка - 300 г.
  • Картопля - 3-4 шт.
  • Морква - 3 шт.
  • Яйця - 3 шт.
  • Гранат - 1 шт.
  • Сметана - 150 г.
  • Майонез - 150 г.
  • Сир твердий - 100 г.
  • Волоські горіхи - 50 г.

Картоплю, курку, моркву і яйця відварити до готовності. Приготувати соус зі змішаних порівну сметани і майонезу. Нарізати всі інгредієнти однаковими кубиками. Сир натерти на тертці. Викласти салат шарами: картопля, морква, картопля, курка, сир, волоські горіхи, курка, яйця. Кожен шар крім горіхів змащувати соусом. Зверху викласти на салат зерна граната.

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Автор: Катерина Пулатова