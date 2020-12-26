Курка - це дієтичне і недороге м'ясо, що відоме ніжним смаком і приємною структурою. Це дуже популярний інгредієнт святкових новорічних салатів. На відміну від яловичини і свинини куряче м'ясо не має свого сильного смаку, що дозволяє поєднувати його з різними соусами і майже будь-якими продуктами. Курячі салати дуже ситні і низькокалорійні.
Салат з куркою, пекінською капустою і ананасами
- Пекінська капуста - половина качана.
- Куряче філе - 400 г.
- Помідори - 2 шт.
- Ананас - 200 г.
- Сир моцарелла або бринза - 150 г.
- Сухарики з білого хліба - 150 г.
- Заправка "Цезар".
Курку нарізати середніми шматочками, посолити і поперчити, обсмажити на сковороді з рослинною олією поки не випарується вся рідина. Капусту помити, обсушити і нарізати листя квадратами. Ананас нарізати на шматочки, сир нарізати невеликими пластинами. Помідор порізати невеликими шматочками. Змішати в мисці пекінську капусту, м'ясо, сир, ананас і помідори, заправити соусом "Цезар". Перед подачею на стіл додати сухарики.
Салат з куркою, кукурудзою і чорносливом
- Яйця курячі - 4 шт.
- Куряче філе - 200 г.
- Капуста пекінська - 7 листків.
- Чорнослив - 100 г.
- Сир твердий - 100 г.
- Кукурудза консервована - 180 г.
- Часник - 2 зубчики.
- Часник сушений - 1 щіпка.
- Майонез - 3 ст. л.
Яйця зварити круто і нарізати кубиком. Курку зварити і нарізати. Листя капусти подрібнити, чорнослив нарізати соломкою. Сир натерти на крупній тертці. Змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу, гранульований часник і дрібно нарізаний свіжий часник. Заправити салат майонезом.
Салат з куркою і апельсинами
- Салат-латук - 4 шт.
- Куряче філе - 200 г.
- Апельсини - 1 шт.
- Фета - 50 р.
- Сіль, перець мелений.
- Оливкова олія - 2 ст. л.
- Бальзамічний оцет за смаком.
Куряче філе обсмажити з двох сторін на рослинній олії до готовності. Листя салату вимити і обсушити. Апельсинові часточки очистити від плівки і білих ниток. Куряче м'ясо нарізати тонкими скибочками. Викласти в миску листя салату, додати скибочки апельсина, курки і розкришену фету. Заправити салат оливковою олією і бальзамічним оцтом.
Салат з куркою, гранатом і горіхами
- Куряча грудка - 300 г.
- Картопля - 3-4 шт.
- Морква - 3 шт.
- Яйця - 3 шт.
- Гранат - 1 шт.
- Сметана - 150 г.
- Майонез - 150 г.
- Сир твердий - 100 г.
- Волоські горіхи - 50 г.
Картоплю, курку, моркву і яйця відварити до готовності. Приготувати соус зі змішаних порівну сметани і майонезу. Нарізати всі інгредієнти однаковими кубиками. Сир натерти на тертці. Викласти салат шарами: картопля, морква, картопля, курка, сир, волоські горіхи, курка, яйця. Кожен шар крім горіхів змащувати соусом. Зверху викласти на салат зерна граната.
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