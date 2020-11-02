Рецепти страв з броколі / фото ua.depositphotos.com

Броколі є одним із найбільш корисних овочів. Є безліч рецептів приготування різноманітних страв із нею. Броколі можна подати на гарнір або просто так, приготувавши на пару. Також з неї можна приготувати смачний салат, суп-пюре або ж запекти її в духовці.

Суп-пюре з броколі та вершками

  • Броколі - 500 г
  • Куряча грудка - 200 г
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Олія - 2 ст.л.
  • Вершки (10%) - 150 мл
  • Плавлений сир - 150 г
  • Вода - 2 л
  • Зелень кропу - за смаком
  • Сіль, чорний перець мелений - за смаком

У каструлю налити воду, додати курячу грудку і покласти на вогонь. Коли вода почне закипати зняти піну, зменшити вогонь, прикрити кришкою й залишити варитися 20 хвилин. Готову грудинку вийняти її з бульйону.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуБроколі вимити прохолодною водою і розділити на суцвіття. Викласти їх у курячий бульйон, покласти на вогонь і варити 15 хвилин після закипання.

Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити їх на сковороді близько 5 хвилин.

Капусту броколі розщепити на шматочки середнього розміру та подрібнити блендером.

Обсмажені овочі також перемолоти в блендері з курятиною.

Відправити бульйон на вогонь і викласти у нього подрібнену броколі, курку та засмажку. Помішуючи віночком довести суміш до кипіння. Влити вершки, продовжити помішувати.

Частинами додати плавлений сир, щоб він поступово розчинився в супі. Після додавання сиру варити, помішуючи, 2-3 хвилини.

Готовий крем суп з броколі подавати із зеленню кропу, а також можна додати сухарики.

Відкритий пиріг із броколі

Для тіста

  • Борошно - 250 г
  • Масло вершкове - 125 г
  • Сметана - 50 г
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Цукор - 0,5 ч. л.

Для начинки

  • Лук-порей (біла частина) - 400 г
  • Свинина (вирізка гарячого копчення) - 150 г
  • Масло вершкове - 30 г
  • Перець чорний мелений - 1/4 ч. л.
  • Сир (9% жирності) - 200 г
  • Яйце куряче - 2 шт.
  • Цибуля зелена - 50 г
  • Броколі (суцвіття) - 200 г
  • Сметана - 100 г

З борошна, масла, сметани, солі і цукру готуємо пісочне тісто. Шар тіста помістити в поліетиленовий пакет і відправити на 1 годину в холодильник.

Броколі поділити на суцвіття і варити у підсоленій киплячій воді 3-4 хвилини. Викласти на паперовий рушник.

Як приготувати пиріг з броколі / фото ua.depositphotos.com

Білу частину цибулі порею порізати на кільця й обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору, додати порізану кубиками вирізку, поперчити і трохи посолити.

Змішати сир, яйця та сметану. Додати обсмажку і дрібно порізані зелену цибулю, посолити до смаку.

Тісто розкачати в коло і за допомогою качалки перенести в форму, сформувати бортики і наколоти виделкою.

Відправити в духовку на 10 хвилин при температурі 240℃.

На спечений корж викласти броколі, поверх неї додати начинку. Відправити у духовку на 30-40 хвилин при температурі 180℃.

Запіканка з броколі

  • Броколі - 400 г
  • Яйця - 4 шт.
  • Молоко - 120 мл
  • Вершки - 3 ст. л.
  • Гірчиця - 1 ст. л.
  • Борошно - 3 ст. л.
  • Сир - 150 г
  • Мускатний горіх - 0,5 ч.л.
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Насамперед необхідно бланшувати суцвіття броколі. Для цього їх слід кинути в киплячу воду і варити 5 хвилин, після чого негайно опустити броколі в крижану воду. Потім воду злити.

Читайте такожРецепт домашньої шаурми: прості рецепти ситної стравиЗа допомогою вінчика збити яйця. Додати вершки і молоко, збити ще раз. Додати гірчицю, збити ще раз. В утворену суміш просіяти борошно. Добре перемішати. Додати в суміш сіль, перець та мускатний горіх.

Сир натерти на великій тертці, 2/3 сиру додати в тісто, перемішати.

Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти в неї броколі. Залити приготовленою заливкою. Посипати зверху рештою сиру.

Відправити у духовку й запікати при 190℃ упродовж 30-40 хвилин. Трохи остудити запіканку й можна подавати до столу.

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Автор: УНІАН