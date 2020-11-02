З броколі можна приготувати багато смачних вітамінних страв.

Броколі є одним із найбільш корисних овочів. Є безліч рецептів приготування різноманітних страв із нею. Броколі можна подати на гарнір або просто так, приготувавши на пару. Також з неї можна приготувати смачний салат, суп-пюре або ж запекти її в духовці.

Суп-пюре з броколі та вершками

Броколі - 500 г

Куряча грудка - 200 г

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Олія - 2 ст.л.

Вершки (10%) - 150 мл

Плавлений сир - 150 г

Вода - 2 л

Зелень кропу - за смаком

Сіль, чорний перець мелений - за смаком

У каструлю налити воду, додати курячу грудку і покласти на вогонь. Коли вода почне закипати зняти піну, зменшити вогонь, прикрити кришкою й залишити варитися 20 хвилин. Готову грудинку вийняти її з бульйону.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуБроколі вимити прохолодною водою і розділити на суцвіття. Викласти їх у курячий бульйон, покласти на вогонь і варити 15 хвилин після закипання.

Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити їх на сковороді близько 5 хвилин.

Капусту броколі розщепити на шматочки середнього розміру та подрібнити блендером.

Обсмажені овочі також перемолоти в блендері з курятиною.

Відправити бульйон на вогонь і викласти у нього подрібнену броколі, курку та засмажку. Помішуючи віночком довести суміш до кипіння. Влити вершки, продовжити помішувати.

Частинами додати плавлений сир, щоб він поступово розчинився в супі. Після додавання сиру варити, помішуючи, 2-3 хвилини.

Готовий крем суп з броколі подавати із зеленню кропу, а також можна додати сухарики.

Відкритий пиріг із броколі

Для тіста

Борошно - 250 г

Масло вершкове - 125 г

Сметана - 50 г

Сіль - 0,5 ч. л.

Цукор - 0,5 ч. л.

Для начинки

Лук-порей (біла частина) - 400 г

Свинина (вирізка гарячого копчення) - 150 г

Масло вершкове - 30 г

Перець чорний мелений - 1/4 ч. л.

Сир (9% жирності) - 200 г

Яйце куряче - 2 шт.

Цибуля зелена - 50 г

Броколі (суцвіття) - 200 г

Сметана - 100 г

З борошна, масла, сметани, солі і цукру готуємо пісочне тісто. Шар тіста помістити в поліетиленовий пакет і відправити на 1 годину в холодильник.

Броколі поділити на суцвіття і варити у підсоленій киплячій воді 3-4 хвилини. Викласти на паперовий рушник.

Білу частину цибулі порею порізати на кільця й обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору, додати порізану кубиками вирізку, поперчити і трохи посолити.

Змішати сир, яйця та сметану. Додати обсмажку і дрібно порізані зелену цибулю, посолити до смаку.

Тісто розкачати в коло і за допомогою качалки перенести в форму, сформувати бортики і наколоти виделкою.

Відправити в духовку на 10 хвилин при температурі 240℃.

На спечений корж викласти броколі, поверх неї додати начинку. Відправити у духовку на 30-40 хвилин при температурі 180℃.

Запіканка з броколі

Броколі - 400 г

Яйця - 4 шт.

Молоко - 120 мл

Вершки - 3 ст. л.

Гірчиця - 1 ст. л.

Борошно - 3 ст. л.

Сир - 150 г

Мускатний горіх - 0,5 ч.л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Насамперед необхідно бланшувати суцвіття броколі. Для цього їх слід кинути в киплячу воду і варити 5 хвилин, після чого негайно опустити броколі в крижану воду. Потім воду злити.

Читайте такожРецепт домашньої шаурми: прості рецепти ситної стравиЗа допомогою вінчика збити яйця. Додати вершки і молоко, збити ще раз. Додати гірчицю, збити ще раз. В утворену суміш просіяти борошно. Добре перемішати. Додати в суміш сіль, перець та мускатний горіх.

Сир натерти на великій тертці, 2/3 сиру додати в тісто, перемішати.

Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти в неї броколі. Залити приготовленою заливкою. Посипати зверху рештою сиру.

Відправити у духовку й запікати при 190℃ упродовж 30-40 хвилин. Трохи остудити запіканку й можна подавати до столу.

Вас також можуть зацікавити рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН