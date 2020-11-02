Броколі є одним із найбільш корисних овочів. Є безліч рецептів приготування різноманітних страв із нею. Броколі можна подати на гарнір або просто так, приготувавши на пару. Також з неї можна приготувати смачний салат, суп-пюре або ж запекти її в духовці.
Суп-пюре з броколі та вершками
- Броколі - 500 г
- Куряча грудка - 200 г
- Морква - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Олія - 2 ст.л.
- Вершки (10%) - 150 мл
- Плавлений сир - 150 г
- Вода - 2 л
- Зелень кропу - за смаком
- Сіль, чорний перець мелений - за смаком
У каструлю налити воду, додати курячу грудку і покласти на вогонь. Коли вода почне закипати зняти піну, зменшити вогонь, прикрити кришкою й залишити варитися 20 хвилин. Готову грудинку вийняти її з бульйону.
Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуБроколі вимити прохолодною водою і розділити на суцвіття. Викласти їх у курячий бульйон, покласти на вогонь і варити 15 хвилин після закипання.
Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити їх на сковороді близько 5 хвилин.
Капусту броколі розщепити на шматочки середнього розміру та подрібнити блендером.
Обсмажені овочі також перемолоти в блендері з курятиною.
Відправити бульйон на вогонь і викласти у нього подрібнену броколі, курку та засмажку. Помішуючи віночком довести суміш до кипіння. Влити вершки, продовжити помішувати.
Частинами додати плавлений сир, щоб він поступово розчинився в супі. Після додавання сиру варити, помішуючи, 2-3 хвилини.
Готовий крем суп з броколі подавати із зеленню кропу, а також можна додати сухарики.
Відкритий пиріг із броколі
Для тіста
- Борошно - 250 г
- Масло вершкове - 125 г
- Сметана - 50 г
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Цукор - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Лук-порей (біла частина) - 400 г
- Свинина (вирізка гарячого копчення) - 150 г
- Масло вершкове - 30 г
- Перець чорний мелений - 1/4 ч. л.
- Сир (9% жирності) - 200 г
- Яйце куряче - 2 шт.
- Цибуля зелена - 50 г
- Броколі (суцвіття) - 200 г
- Сметана - 100 г
З борошна, масла, сметани, солі і цукру готуємо пісочне тісто. Шар тіста помістити в поліетиленовий пакет і відправити на 1 годину в холодильник.
Броколі поділити на суцвіття і варити у підсоленій киплячій воді 3-4 хвилини. Викласти на паперовий рушник.
Білу частину цибулі порею порізати на кільця й обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору, додати порізану кубиками вирізку, поперчити і трохи посолити.
Змішати сир, яйця та сметану. Додати обсмажку і дрібно порізані зелену цибулю, посолити до смаку.
Тісто розкачати в коло і за допомогою качалки перенести в форму, сформувати бортики і наколоти виделкою.
Відправити в духовку на 10 хвилин при температурі 240℃.
На спечений корж викласти броколі, поверх неї додати начинку. Відправити у духовку на 30-40 хвилин при температурі 180℃.
Запіканка з броколі
- Броколі - 400 г
- Яйця - 4 шт.
- Молоко - 120 мл
- Вершки - 3 ст. л.
- Гірчиця - 1 ст. л.
- Борошно - 3 ст. л.
- Сир - 150 г
- Мускатний горіх - 0,5 ч.л.
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Насамперед необхідно бланшувати суцвіття броколі. Для цього їх слід кинути в киплячу воду і варити 5 хвилин, після чого негайно опустити броколі в крижану воду. Потім воду злити.
Читайте такожРецепт домашньої шаурми: прості рецепти ситної стравиЗа допомогою вінчика збити яйця. Додати вершки і молоко, збити ще раз. Додати гірчицю, збити ще раз. В утворену суміш просіяти борошно. Добре перемішати. Додати в суміш сіль, перець та мускатний горіх.
Сир натерти на великій тертці, 2/3 сиру додати в тісто, перемішати.
Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти в неї броколі. Залити приготовленою заливкою. Посипати зверху рештою сиру.
Відправити у духовку й запікати при 190℃ упродовж 30-40 хвилин. Трохи остудити запіканку й можна подавати до столу.
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