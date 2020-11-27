Найсмачніше пюре виходить з крохмалистої картоплі.

Пюре з картоплі - це улюблена страва багатьох українців, яке добре знайоме нам з дитинства. Його подають як самостійну страву, як гарнір до м'яса або овочів, або використовують як начинку для вареників і пиріжків. Пюре можна робити не тільки з картоплі, але з будь-яких інших овочів - для цього замініть картоплю в рецепті на бажаний продукт. Головні вимоги до хорошого пюре - однорідна структура і відсутність грудочок.

Як вибрати картоплю для пюре

Читайте такожЯк варити смачний рис: способи і пропорції для різних видів крупіДля хорошого пюре вибирайте крохмалисті сорти картоплі, наприклад, круглу картоплю зі світло-коричневою шкіркою і світлою м'якоттю. Такий овоч сильно розварюється при готуванні і створює кремову консистенцію пюре. Не беріть для пюре картоплю з червоною шкіркою - вона погано розварюється.

Що можна додати в пюре

Щоб пюре було ніжним і мало вершковий смак - додайте в нього молоко і вершкове масло. Молочні продукти повинні бути кімнатної температури і мати високий відсоток жиру.

Іноді для більш багатого смаку в пюре додають кілька столових ложок сметани, майонезу, натурального йогурту або тертий сир. Також в будьяке овочеве пюре можна покласти смажену цибулю, гриби, паприку, сире яйце або зелень.

Картопляне пюре з маслом і молоком

Крохмалиста картопля - 1 кг.

Тепле молоко - 0,5 склянки.

Сіль - 1 ч. л.

Вершкове масло - 2 ст. л.

Картоплю очистити і порізати невеликими шматками, щоб вона швидше зварилася. Покласти картоплю в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Коли вода закипить, посоліть блюдо, зменшіть вогонь і варіть протягом 15-18 хвилин, поки картопля не стане м'якою.

Відкинути готову картоплю на друшляк, покласти в каструлю, додати тепле молоко і м'яке вершкове масло. Розім'яти картоплю товкачем для пюре до однорідності. Не використовуйте міксер або блендер - так блюдо стане клейким і несмачним. У готове пюре можна додати спеції або зелень.

Картопляне пюре зі смаженою цибулею

Картопля - 1.5 кг.

Цибуля ріпчаста - 200 г.

Молоко - 250 мл.

Вершкове масло - 50 г.

Рослинна олія - 50г.

Сіль - 1.5 ч. л.

Картоплю очистити і довільно нарізати. Викласти в каструлю і залити водою, щоб вона повністю покрила картоплю. Варити на слабкому вогні 25 хвилин. В середині варіння посолити.

Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Коли картопля звариться, злити з неї воду і додати обсмажену цибулю. Покласти м'яке вершкове масло, влити гаряче молоко і подрібнити пюре товкачем.

Картопляно-гарбузове пюре з прянощами

Картопля - 800 г.

Гарбуз - 500 г.

Топлене масло - 20 г.

Часник - 1 зубчик.

Молоко - 125 мл.

Вершки - 100 мл.

Вершкове масло - 2 ст. л.

Мелений чорний перець.

Мускатний горіх.

Картоплю і Гарбуз очистити, середньо нарізати, покласти разом в каструлю з водою і варити 30 хвилин. На сковороді нагріти топлене масло і підсмажити на ньому дрібно нарізаний часник. Злити з овочів воду, додати до них молоко, вершки і вершкове масло. Добре перемішати, приправити сіллю, перцем, часником і мускатним горіхом і знову перемішати.

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Автор: Катерина Пулатова