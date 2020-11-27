Пюре з картоплі - це улюблена страва багатьох українців, яке добре знайоме нам з дитинства. Його подають як самостійну страву, як гарнір до м'яса або овочів, або використовують як начинку для вареників і пиріжків. Пюре можна робити не тільки з картоплі, але з будь-яких інших овочів - для цього замініть картоплю в рецепті на бажаний продукт. Головні вимоги до хорошого пюре - однорідна структура і відсутність грудочок.
Як вибрати картоплю для пюре
Читайте такожЯк варити смачний рис: способи і пропорції для різних видів крупіДля хорошого пюре вибирайте крохмалисті сорти картоплі, наприклад, круглу картоплю зі світло-коричневою шкіркою і світлою м'якоттю. Такий овоч сильно розварюється при готуванні і створює кремову консистенцію пюре. Не беріть для пюре картоплю з червоною шкіркою - вона погано розварюється.
Що можна додати в пюре
Щоб пюре було ніжним і мало вершковий смак - додайте в нього молоко і вершкове масло. Молочні продукти повинні бути кімнатної температури і мати високий відсоток жиру.
Іноді для більш багатого смаку в пюре додають кілька столових ложок сметани, майонезу, натурального йогурту або тертий сир. Також в будьяке овочеве пюре можна покласти смажену цибулю, гриби, паприку, сире яйце або зелень.
Картопляне пюре з маслом і молоком
- Крохмалиста картопля - 1 кг.
- Тепле молоко - 0,5 склянки.
- Сіль - 1 ч. л.
- Вершкове масло - 2 ст. л.
Картоплю очистити і порізати невеликими шматками, щоб вона швидше зварилася. Покласти картоплю в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Коли вода закипить, посоліть блюдо, зменшіть вогонь і варіть протягом 15-18 хвилин, поки картопля не стане м'якою.
Відкинути готову картоплю на друшляк, покласти в каструлю, додати тепле молоко і м'яке вершкове масло. Розім'яти картоплю товкачем для пюре до однорідності. Не використовуйте міксер або блендер - так блюдо стане клейким і несмачним. У готове пюре можна додати спеції або зелень.
Картопляне пюре зі смаженою цибулею
- Картопля - 1.5 кг.
- Цибуля ріпчаста - 200 г.
- Молоко - 250 мл.
- Вершкове масло - 50 г.
- Рослинна олія - 50г.
- Сіль - 1.5 ч. л.
Картоплю очистити і довільно нарізати. Викласти в каструлю і залити водою, щоб вона повністю покрила картоплю. Варити на слабкому вогні 25 хвилин. В середині варіння посолити.
Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Коли картопля звариться, злити з неї воду і додати обсмажену цибулю. Покласти м'яке вершкове масло, влити гаряче молоко і подрібнити пюре товкачем.
Картопляно-гарбузове пюре з прянощами
- Картопля - 800 г.
- Гарбуз - 500 г.
- Топлене масло - 20 г.
- Часник - 1 зубчик.
- Молоко - 125 мл.
- Вершки - 100 мл.
- Вершкове масло - 2 ст. л.
- Мелений чорний перець.
- Мускатний горіх.
Картоплю і Гарбуз очистити, середньо нарізати, покласти разом в каструлю з водою і варити 30 хвилин. На сковороді нагріти топлене масло і підсмажити на ньому дрібно нарізаний часник. Злити з овочів воду, додати до них молоко, вершки і вершкове масло. Добре перемішати, приправити сіллю, перцем, часником і мускатним горіхом і знову перемішати.
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