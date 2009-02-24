Луценко не збирається йти у відставку через інцидент у Криму

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не збирається слідувати пораді Секретаріату Президента України і йти у відставку через події у селищі Мирному в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ні, я не збираюсь іти у відставку, тому що прийняв для себе рішення в цей важкий, кризовий період (для країни – УНІАН) виконувати функцію міністра внутрішніх справ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він заявив, що зміни будь-кого з керівництва МВС, у тому числі міністра, дестабілізують роботу міністерства.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що натяки на його відставку зробив не Президент Віктор ЮЩЕНКО, а один із працівників його Секретаріату.

Він порадив працівникам Секретаріату Президента «краще опікуватися своїм відомством, у якому лише за минулий рік було виявлено 150 хабарників по лінії районних та обладміністрацій”.

Як заявив Ю.ЛУЦЕНКО, МВС не підтримує практику покарання вищих посадових осіб заради популістського задоволення. Він висловив переконання, що практика пошуку винних методом зміни у вищому керівництві не виправдовує себе. За його словами, він не вважає за доцільне дестабілізувати своєю відставкою 300-тисячний колектив.

«Я зроблю все, щоб цей прикрий інцидент отримав принципову оцінку - до конкретних винних в цьому посадових осіб. Але не вважаю за доцільне дестабілізувати 300-тисячну міліцію, саме тому, що пані ВАННИКОВІЙ раптом згадалися цивілізовані країни», - зауважив міністр, висловивши при цьому жаль, що прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА «служить в органі, який аж ніяк не зробив країну цивілізованою».

Ю.ЛУЦЕНКО вкотре наголосив, що не тримається за крісло міністра внутрішніх справ. При цьому він зауважив: «Якщо бажаючі погратися в стабільність ціною МВС знайдуться, я з розумінням поставлюсь до їх бажання».

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар ХАЇРОВИХ у селищі Мирне Сімферопольського району Криму. Під час операції був поранений один із членів сім’ї Мустафа ХАЇРОВ.

23 лютого відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в АР Крим заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.

Крім того, прокурор Сімферопольського району порушив кримінальну справу за фактом інциденту в селищі Мирне, де внаслідок дій співробітників спецпідрозділу «Беркут» постраждала мирна сім`я.

Справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Дії співробітників спецпідрозділу «Беркут» і Сімферопольського райвідділу міліції кваліфіковані як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

У Секретаріаті Президента України наголошують, що після інциденту за участю спецпідрозділу міліції «Беркут» Ю.ЛУЦЕНКО має подати у відставку з посади міністра внутрішніх справ, повідомила сьогодні, 24 лютого, на брифінгу прес-секретар Президента І.ВАННИКОВА.