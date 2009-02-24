У КМДА жалкують, що евакуатори заборонені

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що останнім часом значно зросла кількість звернень киян з проханням посилити контроль за припаркованими автомобілями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у столиці побільшало випадків, коли пожежні машини та машини швидкої допомоги не змогли вчасно прибути на місце виклику через неправильно припарковані автомобілі. Також почастішали випадки, коли комунальні служби не можуть дістатися до каналізаційних люків через покинуті автомобілі

Зокрема, за інформацією керівника Служби допомоги мера киянам Наталії ДАНЬКО, до Call-центру останнім часом надійшло близько 400 таких звернень від жителів столиці. «Раніше всі звернення до Call-центру стосовно неправильного паркування оперативно передавалися до КП «Київтранспарксервіс», які вживали негайних заходів для вирішення проблеми. Наразі, коли евакуацію авто заборонили, профільні служби столичної влади не мають можливості оперативно реагувати на подібні звернення киян», – зазначила Н.ДАНЬКО.

У КМДА повідомляють, що у Call-центр надходять дзвінки і щодо необхідності посилення контролю за залишеними автомобілями на проїжджій частині, що ускладнює функціонування громадського транспорту, який не має змоги під’їжджати до зупиночних місць, а також щодо паркування машин у зонах відпочинку.

У свою чергу, директор КП «Київтранспарксервіс» Олена ПОЛІЩУК підкреслила, що коли у місті працювали евакуатори, водії уважніше ставилися до вибору місця парковки.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у прес-службі Міністерства юстиції поінформували, що втратив чинність Порядок затримання та зберігання евакуйованих з вулиць столиці автомобілів. За даними Мін‘юсту, наказ щодо втрати чинності порядку було видано 13 лютого. Його видано з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства вищезазначеного порядку.

Після заяви Мін‘юсту евакуатори припинили роботу на території Києва.

Разом з тим, в Мін‘юсті також повідомляли, що відповідно до статті 2652 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках має визначатися Кабінетом міністрів України. На сьогодні процедуру тимчасового затримання, зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках та їх повернення визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках».