Президент проведе нараду з питань судової реформи

15:17, 02 березня 2009
Право
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Заплановано на 4 березня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 4 березня проведе нараду, присвячену питанням судової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

За її словами, на нараду запрошені голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, керівники Конституційного Суду, Верховного Суду, Ради суддів, а також голови апеляційних судів.

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