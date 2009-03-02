Президент проведе нараду з питань судової реформи
15:17, 02 березня 2009Право
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Заплановано на 4 березня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 4 березня проведе нараду, присвячену питанням судової реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.
За її словами, на нараду запрошені голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, керівники Конституційного Суду, Верховного Суду, Ради суддів, а також голови апеляційних судів.
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