ВР ЗАСЛУХАЄ ОГРИЗКА ПРО РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН

У вівторок, 3 березня, Верховна Рада України заслухає інформацію міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА щодо рішення Міжнародного суду ООН з приводу острова Зміїний і належних до нього територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він звернувся до профільного комітету парламенту з тим, щоб це питання було підготовлено до розгляду і щоб у сесійній залі «відбулась спокійна, зважена розмова».

За словами В.ЛИТВИНА, необхідно зробити все для прийняття виважених рішень, і щоб «ми не займалися випусканням пари».

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Міжнародний суд ООН в Гаазі (Нідерланди) виніс рішення, у якому зауважив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії у Чорному морі при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що о.Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно було поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.