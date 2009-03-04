Портнова теж незаконно прослуховують

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з приводу прослуховування його телефонних розмов Службою безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПОРТНОВ повідомив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

«Сьогодні я звернувся до генерального прокурора з приводу того, що СБУ в незаконний спосіб отримала санкцію у Київському апеляційному суді Києва від 3 лютого на прослуховування моїх телефонних переговорів», - сказав він.

Зокрема, за словами А.ПОРТНОВА, прослуховуються три стаціонарних телефона та один мобільний.

Крім того, за словами А.ПОРТНОВА, СБУ отримала санкцію і прослуховувала заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА.

А.ПОРТНОВ наголосив, що у зверненні до генпрокурора він просить притягнути до кримінальної відповідальності керівництво СБУ, зокрема Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.