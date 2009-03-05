Луценко переконаний, що справа Колесникова використовується для зняття його з посади

17:14, 05 березня 2009
Право
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«Не дочекаються»…

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний в тому, що справа Бориса КОЛЕСНІКОВА використовується політиками для того, щоб зняти його з посади глави МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів.

«Сьогодні «справа КОЛЕСНІКОВА» використовується політиками, щоб усунути мене з посади міністра внутрішніх справ. Вони будуть шукати всілякі приводи, щоб добитися моєї відставки», - сказав він, зауваживши при цьому, що під словом «вони» він розуміє не лише Партію регіонів, а й інших політичних діячів, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в країні.

«Ці люди хочуть усунути ключову фігуру, яка стоїть на заваді антиконституційних задумів Секретаріату Президента разом з Партією регіонів», - зауважив він, маючи на увазі себе.

При цьому він запевнив, що не збирається іти у відставку.

«Я не збираюся писати ніяких рапортів про відставку, не дочекаються», - сказав він.

Водночас, коментуючи рішення суду про позбавлення волі на 8 років фігуранта справи Б.КОЛЕСНИКОВА Бориса ПЕНЧУКА, Ю.ЛУЦЕНКО казав: «Я абсолютно спокійний за свою позицію – жодного підпису Ю.ЛУЦЕНКА у справі не існує, жодного наказу я не давав».

У контексті цього Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що він до сих пір вважає, що Б.КОЛЕСНИКОВ «є ярким взірцем донецького політичного угруповання», яке на межі з законом робить свою справу.

Втім він зауважив, що наразі притягнути Б.КОЛЕСНІКОВА до відповідальності нема за що.

«Але я глибоко не поважаю його як політика», - наголосив міністр.

Довідка УНІАН. У 2005 році колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь» Б.ПЕНЧУК звинуватив Б.КОЛЕСНІКОВА, який на той час обіймав посаду голови Донецької облради, у вимаганні в нього акцій ТЦ. В результаті проти Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і 4 місяці він провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВ був звільнений з-під варти, і його кримінальна справа була закрита «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство – «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлене Генпрокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана у Ворошиловський районний суд Донецька.

2 березня рішенням Ворошиловського районного суду міста Донецька Б.ПЕНЧУКА засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Після цього рішення суду Партія регіонів заявила, що вимагатиме покарати замовників кримінальної справи, порушеної стосовно Б.КОЛЕСНІКОВА.

Сьогодні, 5 березня, Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин незаконного затримання 6 квітня 2005 року Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України, порушення кримінальної справи та утримання під вартою голови Донецької обласної ради Б.КОЛЕСНІКОВА.

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