Затримано голову Баришівської райдержадміністрації на Київщині

При отриманні півмільйона гривень хабара за сприяння у найскорішому виділенні у власність 3 га землі затримано голову Баришівської районної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Київській області, затримання вказаного посадовця відбулося ввечері 12 березня і здійснили його співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю Київщини.

Разом з чиновником було затримано голову Дернівської сільради та головного землевпорядника приватного підприємства.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби ГУБОЗ МВС України, що 12 березня працівники 1 відділу Антикорупційного бюро ГУБОЗ та Генеральної прокуратури України затримали голову однієї з сільських рад Баришівського району Київської області (1952 р.н.). 4,5 мільйони гривень жінка вимагала у посадовців юридичної структури, що заснувала дачний кооператив, за виділення земельної ділянки площею майже 9 га під індивідуальне садівництво. Під час передачі частини цієї суми в розмірі 3 мільйони 950 тисяч гривень жінку було затримано у приміщенні сільради в порядку ст.115 Кримінально-процесуального Кодексу України (на троє діб).

Це найбільший затриманий цього року хабар, відзначили в ГУБОЗ.

Слідчі Генпрокуратури порушили кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3. ст.368 (одержання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Під час обшуку в приміщеннях сільради оперативники спецпідрозділу боротьби з організованою злочинністю вилучили речові докази, зокрема, чорнові записи щодо оборудок із землею.

13 березня Печерський районний суд Києва обиратиме міру запобіжного заходу щодо затриманої голови сільради.