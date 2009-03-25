Ізраїль готовий почати переговори із Києвом про безвізовий режим

Ізраїльське Міністерств закордонних справ вже отримало від більшості профільних відомств схвалення на початок переговорів із Києвом про запровадження безвізового режиму з Україною.

Як повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на Haaretz, МЗС Ізраїлю перейшло від декларативних до практичних дій і вже заручилося підтримкою більшості урядових відомств, що необхідно для початку переговорного процесу з українською стороною. Відповідь поки ще не надійшла з Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, де наразі вивчають пропозиції колег.

В Ізраїлі впевнені, що безвізовий режим з Україною не лише полегшить родинні та ділові зв’язки між жителями обох країн, але й пожвавить туризм.

У коментарі «Німецькій хвилі» офіційний представник зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Ярів ОВАДЬЯ повідомив, що у переговорах з Україною є реальний прогрес.

“Ми вже підписали угоду про скасування візового режиму для власників дипломатичних паспортів, на черзі - власники службових в’їздних документів», - сказав він.

В ізраїльському МЗС сподіваються на скасування віз для деяких категорій громадян, зокрема паломників, вже до вересня. За «поступову тактику» у введенні безвізового режиму з Ізраїлем виступає і МЗС України, про що заявив заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЕЄВ.