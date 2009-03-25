НРУ сподівається на розслідування справи про посягання на життя Чорновола

Члени Народного Руху України сподіваються, що в цьому році Генпрокуратура завершить розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом посягання на життя В’ячеслава Чорновола, який загинув у ДТП 25 березня 1999 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова НРУ Борис ТАРАСЮК.

“Будемо сподіватися, що, нарешті, цього року розслідування вбивства В.Чорновола буде завершено, а винні будуть притягнуті до відповідальності”, - сказав він, додавши: “сама динаміка розслідування дає підстави сподіватися на оптимістичний варіант”.

За словами Б.ТАРАСЮКА, встановлені слідством певні моменти, які раніше не досліджувались, свідчать про те, що в принципі справа рухається у правильному напрямку.

Водночас, Б.ТАРАСЮК від імені НРУ закликав МВС і СБУ задіяти усі можливості оперативно-розшукової діяльності з метою всебічного і повного розслідування цієї резонансної справи.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.