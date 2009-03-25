Працівники ХМЗ розпочали безстрокову акцію протесту перед облдержадміністрацією

Близько 100 працівників Херсонського машинобудівного заводу (ХМЗ) перед будівлею Херсонської облдержадміністрації розпочали безстрокову акцію протесту проти масових звільнень із підприємства.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер незалежного профкому заводу «Петровець» Леонід НЕМЧОНОК, вчора, 24 березня, профком подав у Херсонський міськвиконком заявку на проведення безстрокової акції протесту перед будівлею ОДА і облради.

«Ми проводитимемо мінімум 2-3 години на добу в пікеті перед адміністрацією й повноцінну акцію протесту хочемо провести 27 березня і 30 березня, коли в Херсоні з поїздкою будуть ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО відповідно», - повідомив Л.НЕМЧОНОК.

Також, за інформацією прес-служби Херсонської ОДА, до пікетників виходив голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ, який повідомив робочим про те, що в понеділок, 30 березня, область із робочою поїздкою має відвідати прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, і тоді можливо буде вирішено питання про перспективи реалізації раніше анонсованої урядом програми підтримки підприємств сільгоспмашинобудування.

«Як тільки програма запрацює, власник ХМЗ планує повернути весь персонал підприємства на робочі місця й навіть збільшити його чисельність до 1,5 тис. осіб» - повідомив пікетникам губернатор.

Довідка УНІАН. Із початку лютого працівники ХМЗ проводять акції протесту, вимагаючи виплати 5,5 млн. грн. боргу із зарплати. 3 лютого вони захопили адміністративну будівлю заводу, а 2 березня – одне з приміщень ОДА.

20 березня голова Херсонської ОДА Б.СІЛЕНКОВ і директор ХМЗ С.ГРИСЮК підписали меморандум про затвердження бізнес-плану відновлення виробничої діяльності підприємства й соціального захисту його працівників.

Згідно з меморандумом, відновити виробництво на ХМЗ планується в квітні, й довести його до докризового рівня до кінця поточного року. Так, у 2009 році підприємство планує випустити продукцію на суму 169,553 млн. грн., зокрема, 215 комбайнів «Славутич» на суму 156,950 млн. грн.

Також адміністрація ХМЗ планує залучити до роботи необхідну кількість працівників і забезпечити робочі місця на рівні 2008 року.