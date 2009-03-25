У Дніпропетровську невідомі в масках пограбували філію «Ощадбанку»

Вчора у Дніпропетровську близько 17 години двоє невідомих в масках пограбували правобережну філію ВАТ «Ощадбанк». Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, до співробітників міліції звернулася касир-контролер філії банку. Жінка повідомила, що двоє невідомих в капелюхах з прорізами для очей проникли до приміщення вказаної філії, де під погрозою предмета, схожого на пістолет, заволоділи з каси грошима у сумі 11555 грн. та зникли з місця події.

З місця скоєння злочину вилучені маски зловмисників. Співробітниками міліції встановлено, що приміщення правобережної філії «Ощадбанку» камерами відеоспостереження не обладнане. Також відсутні бронекабіни касового вузла.

Охорону філії здійснює одне з приватних охоронних агентств. Наразі за даним фактом слідчим відділом Красногвардійського райвідділу міліції Дніпропетровська порушена кримінальна справа за ст. 187 ч. 2 Кримінального кодексу України (розбій). Міліція вживає заходів щодо встановлення та затримання зловмисників.