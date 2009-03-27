В Україні через економічну кризу мають впасти ціни... на наркотики

Внаслідок економічної кризи міжнародні експерти констатують тенденцію падіння цін на наркотики у світі, в Європі та, зокрема, в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив експерт Європейської комісії Хенк ХАСМАН сьогодні на зустрічі представників митних служб країн Чорноморського регіону, що проходить в Одесі.

Як пояснив експерт, сьогодні у світі спостерігається тенденція зниження вартості якісних наркотиків, зокрема, кокаїну.

За словами Х.ХАСМАНА, це пояснюється, насамперед, впливом світової економічної кризи та зменшенням обсягів споживання кокаїну у США.

"А тому в Європі на сьогодні молоді пропонують наркотики за зниженими цінами", - зазначив експерт, додавши, що у країн Західної Європи сьогодні один грам коштує 15-25 євро.

"Якщо ціна має тенденцію зниження у Західній Європі, то вона повинна впасти й в Україні", - зауважив Х.ХАСМАН.

У свою чергу, аташе з питань тероризму та організованої злочинності делегації Єврокомісії в Україні та Білорусі Бернард БОГЕНСПЕРГЕР зазначив, що на сучасному етапі такі латиноамериканські країни, як Парагвай, Колумбія і Еквадор збільшують обсяг виробництва і постачання на нелегальні світові ринки кокаїну.

Водночас, за словами експерта, в Афганістані є тенденція зменшення виробництва опіуму і на його основі героїну.

"Але це не означатиме, що зменшуватимуться обсяги контрабанди наркотиків, Контрабандисти активно пристосовуються до умов світової економічної кризи, щоб активно пропонувати свій небезпечний товар", - підсумував Б.БОГЕНСПЕРГЕР.