Ющенко ветував закон щодо погашення боргів перед Пенсійним фондом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент вважає неможливим підписати даний закон, оскільки він передбачає зниження платіжної дисципліни щодо сплати страхових внесків, що призведе до зменшення надходжень до Пенсійного фонду України та зростання заборгованості по їх сплаті, яка станом на 1 березня становить більш ніж 2,3 млрд. грн.

В умовах дотування бюджету Фонду державою це може спричинити несвоєчасні виплати пенсій громадянам, тим самим порушивши їхнє конституційне право на соціальний захист (стаття 46 Конституції України).

Така ситуація є неприпустимою, оскільки дані виплати для значної частини пенсіонерів - це єдине джерело до існування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування» 5 березня.