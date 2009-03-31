Подано апеляцію на рішення про закриття справи щодо розмитнення газу

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що на рішення Шевченківського районного суду Києва про закриття кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами НАК «Нафтогаз України» 6,3 млрд. кубометрів газу, подано апеляцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань з`ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками СБУ Конституції та чинного законодавства при виконанні ними службових обов’язків.

«На всі ці постанови суду подані апеляційні скарги», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він зауважив, що «планування наступних дій Службою безпеки залежатиме від рішення апеляційного суду».

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що Служба безпеки продовжує супроводжувальну роботу щодо всіх дій і контрактів, які можуть становити енергетичну безпеку нашої держави, і це стосується суб’єктів господарювання, які діють або діяли на території України. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, це стосується, зокрема, діяльності НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Газпром» та компанії «РосУкрЕнерго». При цьому він запевнив, що СБУ діє виключно в рамках законів.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня була порушена кримінальна справа за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем.

Виконуючий обов`язки голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці.

24 березня Шевченківський райсуд визнав незаконними окремі дії СБУ й відмінив її постанову про порушення вказаної кримінальної справи.

Довідка УНІАН. 5 березня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань з`ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками СБУ Конституції України та чинного законодавства при виконанні ними службових обов’язків (щодо подій навколо функціонування НАК ”Нафтогаз України” та газотранспортної системи України).