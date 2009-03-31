Янукович виступає за створення спецкомісії з питань змін до Конституції

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за створення у Верховній Раді спеціальної комісії з питань внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту

За словами В.ЯНУКОВИЧА, без внесення змін до Конституції організувати ефективну роботу влади неможливо.

На його думку, якщо не стабілізувати політичну ситуацію в Україні, то не буде і стабілізації економічної ситуації.

«Поки не буде створена дієздатна коаліція, не буде ефективного уряду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, за його словами, без підтримки дієвої більшості неможливо ефективно проводити роботу уряду. «Нинішній уряд тимчасовий, і він сидить і не знає, коли він піде у відставку. В таких умовах уряд не може працювати ефективно», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також вчергове зауважив, що фракція Партії регіонів домагатиметься, щоб нинішня влада була змінена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради свій проект змін до Конституції.