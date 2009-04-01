Кілер на велосипеді стріляв у проректора НАУ

Сьогодні вранці у Києві знову було скоєно напад на першого проректора Національного авіаційного університету Максима ЛУЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУМВС України в м. Києві, напад стався близько 8-ї години ранку на території університету.

Як зауважили у ЦГЗ, автомобіль М.ЛУЦЬКОГО проїжджав по одній з алей, коли до нього наблизився чоловік на велосипеді і відкрив вогонь з пістолета. Водію М.ЛУЦЬКОГО завдяки маневруванню вдалося втекти із сектора обстрілу, після чого він наздогнав на автомобілі кілера і збив його. У цей час на допомогу прийшла охорона університету та дільничний інспектор, який у цей момент був неподалік.

Нападника затримано і доставлено до райуправління міліції. Відомо, що він є уродженцем Полтавської області.

Як повідомляв УНІАН, на М.ЛУЦЬКОГО вже було скоєно озброєний напад 5 лютого цього року близько 21.00 у Солом’янському районі Києва.

Невідомий автомобіль заблокував рух службовому автомобілю “Мерседес S350”, у якому знаходився М.ЛУЦЬКИЙ, після чого у бік цього автомобіля невідомий чоловік здійснив постріл. В результаті нападу ніхто не постраждав. Тоді М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що йому важко з чимось пов’язати цей інцидент.

Солом’янське райуправління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом нападу на М.ЛУЦЬКОГО. Кримінальну справу було порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 15 (недоведений до кінця злочин) і ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.