КС відмінить рішення парламенту про призначення президентських виборів

Політолог Вадим КАРАСЬОВ переконаний, що Конституційний Суд України відмінить рішення Верховної Ради України про призначення чергових президентських виборів на 25 жовтня поточного року.

Таку думку він висловив на прес-конференції в УНІАН.

Політолог назвав вчорашнє рішення ВР неконституційним, й продиктованим “політичним егоїзмом”.

“Це також можна розглядати як таку певну нескоординовану, на мій погляд, але все ж таки – змову старих еліт, старих політичних сил проти нових політиків, які б могли розкрутитися в ході президентської кампанії, якщо вона відбудеться 17 січня, а також певна змова проти очікувань, надій, можливо ілюзорних, українського виборця, який зачекався нових політиків”, - зауважив він.

В.КАРАСЬОВ вважає, що вчорашнє голосування додало ще одну кризу до ряду існуючих - це: “датська криза”. “Криза дат. Якраз сьогодні день народження датського казкаря Г.Х.Андерсена”, - зауважив політолог. Й, крапку в цій кризі дат має поставити Конституційний Суд. Він переконаний, що після рішення КС президентські вибори все ж таки відбудуться 17 січня 2010 року.

Серед причин, які підштовхнули народних депутатів вчора наблизити дату виборів, він назвав й те, що сьогодні спостерігається стійка тенденція зниження рейтингів політичних сил та їх лідерів, і в першу чергу це стосується прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Коментуючи один з можливих сценаріїв розвитку подій, за яким через деякий час Конституційний Суд дасть Президенту підстави для розпуску парламенту (визнає, що нова коаліція БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина мала подати главі державі нову кандидатуру прем’єра), після чого між Президентом та політичними силами парламенту буде досягнуто компромісного варіанта про проведення одночасних парламентських та президентських виборів в грудні або січні, В.КАРАСЬОВ зауважив, що такий варіант можливий, хоча стовідсоткової гарантії він би не дав.

“Таке рішення КС по цим питанням гарантую – стовідсоткова реальність... яка дана нам у відчуттях (в ощущениях - рос), як казав колись один з класиків марксизму-ленінізму”, - сказав він.

Водночас, він зауважив, що КС “завжди керується не тільки чистим правом, але й певним намаганням знайти певний політичний компроміс”. Тому він не виключив появи подібних компромісів.

В.КАРАСЕВ зауважив, що найбільш вигідні одночасні парламентські та президентські вибори Партії регіонів. За його словами, якщо Партія регіонів виграє президентські вибори та парламентські вибори - вона отримає всю повноту влади в країні. Якщо програють лише президентські, вигравши парламентські - у них буде вплив на нового Президента. Також “регіонам” вигідні й дострокові парламентські вибори до президентських. В.КАРАСЬОВ переконаний, що після парламентських виборів з’являться нові стартові позиції для президентських, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО вже не матиме можливості стати знову главою уряду.