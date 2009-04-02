До Донецька з Вінницької області 200 бійців полку спецпризначення «Ягуар»

Сьогодні до Донецька з Вінницької області для зміцнення охорони правопорядку прибуло 200 бійців полку спеціального призначення «Ягуар».

Як повідомив УНІАН начальник групи зі зв`язків з громадськістю і ЗМІ управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС України Олександр СТЕПАНОВ, бійці внутрішніх військ упродовж 10 днів – з 3 по 13 квітня - здійснюватимуть на вулицях Донецька оперативно-профілактичне відпрацювання. Базуватися бійці ВВ будуть на території військових частин №№3004 і 3037 в Донецьку.

«Упродовж 2 квітня бійці розмістяться і пройдуть інструктаж. О 15-й год. 3 квітня відбудеться розведення і вони приступлять до несення служби», - сказав О.СТЕПАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів 25 березня 2009 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що в країні «залежно від регіонів вулична злочинність збільшилася на 5-10%, в середньому по Україні це збільшення становить 12%». «На сьогоднішній день саме тому ми збільшили підрозділи міліції, які перебувають безпосередньо на вулиці, на 30% в особливо неблагополучних регіонах, якими є Донецька область, з 1 квітня буде відряджено додатковий контингент, полк внутрішніх військ, які допомагатимуть місцевим правоохоронним органам збити хвилю вуличної злочинності. В цілому, завдання стоїть таке - не допустити повернення беззаконня 90-х на вулицях України. Я абсолютно переконаний, що ми виконаємо це завдання», - наголосив міністр.