Київрада скасувала створення міського патологоанатомічного бюро

Київська міська рада задовольнила протест заступника прокурора м. Києва на рішення міськради «Про створення Київського міського патологоанатомічного бюро».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 107 із 119 депутатів, присутніх в залі.

Таким чином скасовано рішення Київради від 22 січня 2009 року щодо створення нової муніципальної патологоанатомічної служби.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Київради від 22 січня про створення в столиці нового патологоанатомічного бюро, на праві оперативного управління за новоствореним бюро закріплено 19 відповідних відділень лікувально-профілактичних установ столиці. Міське патологоанатомічне бюро віднесено до сфери управління Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації. Депутати також затвердили статут новоутвореного бюро.

Між тим прокуратура столиці заявила, що вважає незаконним і передчасним рішення Кивради про створення міського паталогоанатомічного бюро та опротестувала його.

”У разі підписання даного рішення Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, прокуратурою міста Києва будуть вживатися подальші заходи реагування, передбачені законом”, - наголошується у документі.