Балога дав свідчення у справі про вбивство

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА дав слідчому МВС свідчення у справі про вбивство ужгородського підприємця Олега Грузіна.

Про це газеті «Коммерсант-Украина» повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Газета зазначає, що міністр, який наполягав на допиті В.БАЛОГИ, стверджує, що його свідчення істотно не вплинули на хід розслідування.

Видання нагадує, що в одному з інтерв`ю Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що в МВС мають намір викликати В.БАЛОГУ на допит у справі про вбивство в Закарпатті. Міністр не уточнив, про який саме епізод іде мова, пообіцявши незабаром зробити з цього приводу окрему заяву. Газеті стало відомо, що йдеться про вбивство О.Грузіна, розстріляного 5 лютого в Ужгороді. Він був приятелем відомого в Закарпатті кілера Євгена ІГНАТКІНА, який організував у 1998 році вбивство депутата Закарпатської облради Михайла Токаря (у кримінальних колах також відомого як Геша).

За інформацією «Коммерсанта», одна з версій слідства полягає в тому, що В.БАЛОГА не зацікавлений у достроковому звільненні Є.ІГНАТКІНА (засуджений на 15 років за вбивство і зараз перебуває в колонії суворого режиму у Вінницькій області) і дачі ним свідчень щодо замовників вбивства М.Токаря.

«Він справді прийшов, дав свідчення. У слідчого були запитання до В.БАЛОГИ, адже він згадується в багатьох ЗМІ як людина, можливо, знайома з обставинами вбивства кримінального авторитету Геші», – сказав газеті Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що ”недавно вбитий О.Грузін був найкращим приятелем” Є.ІГНАТКІНА. Міністр зазначає, що останнім часом О.Грузін намагався впливати на прийняття рішення про переведення Є.ІГНАТКІНА в зону загального режиму. Слідчий визнав необхідним допитати пана В.БАЛОГУ, який був у тісному контакті з багатьма фігурантами цієї справи.

Крім того, за словами міністра, у зв`язку з тим, що він оголосив про необхідність допиту глави Секретаріату Президента, В.БАЛОГА подав на нього до суду.

«Віктор БАЛОГА зараз у Закарпатті судиться з газетою, яка передала мої слова, а також зі мною», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши, що не може уявити, ”що буде предметом оскарження”, тим паче, що ”якогось серйозного повороту в справі в результаті (допиту) не відбулося”.

У Секретаріаті Президента не стали коментувати факт подачі В.БАЛОГОЮ позову до міністра внутрішніх справ, проте пообіцяли найближчим часом розглянути офіційний запит, зазначає «Коммерсант-Украина».