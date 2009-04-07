На Луганщині затримано підривача сідниць Леніна
14:01, 07 квітня 2009Право
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Поки у статусі підозрюваного
У Рубіжному Луганської області працівники міліції затримали 20-річного місцевого жителя, рятувальника водолазної станції, підозрюваного у тому, що він 2 квітня підірвав саморобний вибуховий пристрій, унаслідок чого пам’ятник Леніну було пошкоджено в районі сідниць.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.
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