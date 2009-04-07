На Луганщині затримано підривача сідниць Леніна

У Рубіжному Луганської області працівники міліції затримали 20-річного місцевого жителя, рятувальника водолазної станції, підозрюваного у тому, що він 2 квітня підірвав саморобний вибуховий пристрій, унаслідок чого пам’ятник Леніну було пошкоджено в районі сідниць.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.