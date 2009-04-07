Проти екс-прокурора Ялти порушили кримінальну справу

Генеральна прокуратура України порушила стосовно колишнього прокурора Ялти Ростислава ПРОЦИКА справу за ч.2. ст. 368 Кримінального кодексу – отримання хабара у великому розмірі.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив начальник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО.

“Він підозрюється у здійсненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу – отримання хабара у великому розмірі», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

Досудове слідство знаходиться у провадженні Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ. «Зараз проходять першочергові слідчі дії. Запобіжний захід стосовно нього (Р.ПРОЦИКА) не обрано», - повідомив керівник прес-служби ГПУ.

Справа стосовно Р.ПРОЦИКА була порушена після його звільнення з посади прокурора Ялти і з органів прокуратури. Згідно з поданим рапортом, його звільнено з 27 березня. «Його рапорт був задоволений. 30 числа (березня) було порушено кримінальну справу проти колишнього прокурора Ялти», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

Факт порушення ГПУ кримінальної справи стосовно Р.ПРОЦИКА підтвердив сьогодні журналістам у Сімферополі прокурор Криму Володимир БОЙКО.

Виконуючим обов`язки прокурора Ялти призначена заступник ялтинського прокурора Ірина КАЛЮБІНА, повідомили УНІАН у прес-службі наглядового відомства Криму.