Держмитслужба відкриє новий митний термінал

Державна митна служба України 15 квітня відкриє новий митний термінал у смт Гостомель (Київська обл.) у рамках програми виведення вантажних митних комплексів за територію столиці.

Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, термінал знаходитиметься при в`їзді до Києва з Варшавського напрямку, за 7 км від Великої кільцевої дороги.

«Це, насамперед, забезпечить поліпшення умов для ведення зовнішньоекономічної діяльності, деклароване як керівництвом Держмитслужби, так і Київською обласною митницею», - сказано в повідомленні.

До складу терміналу входить зона прибуття автотранспорту, що становить майже 5000 кв. м. Зона забезпечить стоянку 60 вантажівок. Вона знаходиться під 24-годинним контролем охорони і камер відеоспостереження. Склад класу ”А” забезпечує можливість митного оформлення більш ніж 70 вантажівок на кожній зміні та обслуговування всіх операцій на складі тимчасового зберігання і на митному ліцензійному складі.