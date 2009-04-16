КМДА заборонили стягувати комунальні борги за допомогою колекторів

Прокуратура столиці заборонила Київській міській державній адміністрації стягувати комунальні борги з киян за допомогою колекторських компаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Зокрема, прокуратура опротестувала розпорядження КМДА № 1804 від 31 грудня 2008 року «Про механізм співпраці з житлово-експлуатаційними організаціями та споживачами з питань погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги» та № 160 від 12 лютого 2009 року «Про заходи, спрямовані на покращення ситуації зі сплатою за житлово-комунальні послуги», якими затверджено порядок застосування житлово-експлуатаційними організаціями столиці заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної оплати та погашення заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, і, зокрема, залучення до її стягнення на конкурсній основі спеціалізованих підприємств, так званих колекторських компаній.

При цьому в прокуратурі зазначили, що, з одного боку, намір київської влади певним чином зменшити розмір заборгованості та забезпечити стабільність платежів за спожиті житлово-комунальні послуги є позитивним, однак, з другого боку, прийняті розпорядження суперечать вимогам чинного законодавства (Закону «Про житлово-комунальні послуги», Житловому та Цивільному кодексам України), оскільки стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги має проводити лише балансоутримувач у цивільно-правовому порядку, і врегулювання таких спорів за рішеннями судів виконуються відповідно до Закону «Про виконавче провадження».

А тому діяльність спеціалізованих юридичних організацій (колекторських компаній), які за розпорядженням КМДА № 160 уповноважені стягувати заборгованість з боржника, є незаконною, підкреслили в прокуратурі.

Більше того, констатували там, у порушення норм Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вказані розпорядження КМДА прийняті без процедури опублікування їхніх проектів та без погодження з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві.