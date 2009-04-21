Громадськість Одеси вимагає протидії міжнаціональному протистоянню

Лідери одеських обласних організацій партії «Реформи і порядок», Української народної партії, товариства «Просвіта», Чорноморського гайдамацького з’єднання та інших провели сьогодні зустріч з головою Одеської облдержадміністрації Миколою СЕРДЮКОМ, під час якої висловили обурення з приводу бездіяльності силових структур та прокуратури, внаслідок чого «в Одесі продовжується литися кров» на грунті міжнаціонального протистояння.

Як наголосив голова об’єднання «Просвіта» Олександр СТЕПАНЧЕНКО, «вбивство в центрі Одеси членами проросійської організації студента університету Максима Чайки, а також ножове поранення Андрія ДЗЕБАНА, який шпиталізований, є наслідком системної антидержавної політики комуністичних, сепаратистських лобі на Півдні та Сході України».

“Агенти спецслужб іноземних держав, які через підконтрольні структури нагнітають політичну напруженість, досі почуваються в регіоні, як у себе вдома”, - зауважив О.СТЕПАНЧЕНКО.

«Уже вкотре ми змушені привертати увагу до того, що обласна прокуратура та інші правоохоронні органи не вживають ефективних заходів протидії зухвалим шабашам антиукраїнських елементів, - зазначив керівник Чорноморського гайдамацького з’єднання Сергій ГУЦАЛЮК, - але антидержавні акції під російськими триколорами організовуються ледь не щотижня. В тому числі й нині на центральних вулицях міста готуються провести так званий «катерининський марш» дві таких організації – чорносотенницька і промонархічна».

У свою чергу М.СЕРДЮК сказав, що поділяє стурбованість через загострення політичної ситуації. «Буквально сьогодні зранку я провів нараду з керівниками силових структур, - уточнив керівник регіону, - щоб скоординувати тіснішу взаємодію, в тому числі з урахуванням запланованої акції. Регулярно інформую про все главу держави, в тому числі про результати пошуків убивці студента вузу».

Лідери громадських організацій і партій передали М.СЕРДЮКУ спільну заяву, в якій міститься вимога «покласти край розпалюванню міжнаціонального протистояння, міжконфесійної ворожнечі і проявам сепаратизму з боку екстремістських структур та їх медійних ресурсів, зокрема телеканалів АТВ і «Академія».