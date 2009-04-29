Студенти скаржаться Ющенку на освітню новацію Тимошенко

Українські студенти просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО стати на захист їхніх інтересів та не допустити розширення переліку платних послуг у сфері вищої освіти.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі Національного студентського союзу України на ім’я перших осіб держави, який підписали 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій та студентських профспілок із 17 регіонів України.

За інформацією Національного студентського союзу, 24 квітня на сайті Кабінету міністрів України було оприлюднено постанову КМУ від 14 квітня 2009 року №369 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України", у якій ідеться про суттєве розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами.

Зокрема, до переліку платних послуг потрапили оплата відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин; проведення додаткових індивідуальних занять; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук тощо.

“Окремі частини ухваленої постанови взагалі не витримують жодної критики. Наприклад, усі високі чиновники направо і наліво говорять про розширення студентської мобільності. Президент у своєму щорічному зверненні до Верховної ради України називає членство у єдиному європейському освітньому просторі одним із найбільших досягнень України за роки незалежності, міністр освіти ініціює розвиток внутрішньої мобільності, після чого уряд пропонує брати плату за складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії, а в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого", - повідомив кореспонденту УНІАН президент Національного студентського союзу, аспірант Львівської політехніки Анатолій ІГНАТОВИЧ.

На його думку, таке рішення стане "нездоланною стіною на шляху студентської мобільності, яка зараз є дуже мізерною", більше не йтиметься про її розширення, що є "необхідною складовою інтеграції України у європейський освітній простір".

“Розробникам цієї постанови радила б пожити на бюджет молодого науковця – стипендію аспіранта у 1000 грн. Її і так ледве вистачає, щоб поїсти та заплатити за оренду житла, а тепер – доведеться витратитися на надання послуг, пов’язаних із підготовкою до захисту та захистом дисертації і, напевно, просто померти від голоду з дипломом кандидата наук у руках”, - вважає віце-президент Національного студентського союзу, голова Братства спудеїв Національного університету “Острозька академія” Алла ДУБРОВИК.

Окрім самого факту прийняття постанови, студенти обурені тим, що органи державної влади не провели жодних консультацій з ними із цього питання.

"Застосування норм постанови може призвести до фактичної легалізації тих корупційних дій (змушування студентів до "добровільних" додаткових занять, побори за студентські і дипломи, захист дисертацій тощо), які охопили вищу освіту, та проведення студентських акцій протесту в різних регіонах", - сказано у тексті листа Національного студентського союзу.

Студенти просять вище керівництво країни, залишивши освіту доступною, призупинити дію Постанови КМУ №369, як таку, що суперечить 53 статті Конституції України та статті 4 Закону України “Про вищу освіту” (відповідно до них громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту).

Довідка УНІАН. Національний студентський союз (НСС) – незалежне та демократичне об’єднання, яке на добровільних засадах об’єднує органи самоврядування студентів і аспірантів, студентські громадські організації, студентські клуби та наукові товариства, що діють у вищих навчальних закладах України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав та представництва інтересів української студентської громади на національному й міжнародному рівнях.